إيلون ماسك يحظر فناناً شهيراً على منصة «إكس»

المصدر: إعداد: السيد رمضان

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حظر الملياردير الأمريكي إيلون ماسك الفنان الشهير جيمس وودز على منصة التواصل الاجتماعي «إكس».

وكان ماسك ووودز قد تشاجرا عبر المنصة، حيث انتقد الأخير قرار إزالة وظيفة الحظر من الموقع.

ورأى وودز أن القرار «يزيل القدرة على منع المضايقات المنسقة من قبل المتصيدين أو الكيانات المنظمة»، متسائلاً: «كيف سيكون إكس مختلفاً؟».

وقال: «ماسك، الذي دافعت عنه ذات يوم، يفعل ذلك فقط لحماية معلنيه على أي حال»، مؤكداً أن «مستخدمي إكس هم مجرد وسائل لتحويل الموقع إلى مركز تسوق إلكتروني».

وأضاف: «الرجل الذي اعتقدت أنه مدافع عن حرية التعبير هو مجرد رأسمالي جشع آخر، مخيب للآمال، ولكن ليس من المستغرب».

وشارك وودز صورة تكشف أنه تم حظره بواسطة ماسك بعد التعليقات، معلِّقاً: «من حقك يا سيدي، هذه هي وجهة نظري بالضبط، طاب يومك».

وجيمس وودز هو ممثل ومنتج أمريكي، أدواره الأكثر شهرة هي فيديودروم (1983)، ونس أبون أتايم إن أمريكا (حدث ذات مرة في أمريكا) (1984)، وكازينو (1995)، ونيكسون (1995) وكونتاكت (اتصال) (1997) وأدى صوت هيدس في نسخة ديزني من فيلم الرسوم المتحركة هيركيولس (هرقل) (1997) وصوت فالكون في الجزء الثاني من فيلم ستيوارت ليتل (2002).

وترشح وودز لجائزتي أوسكار، واحدة منهما لأفضل ممثل عن دوره في سلفادور (1986)، والأخرى لأفضل ممثل مساعد عن دوره في غوستس أوف ميسيسيبي (1996).