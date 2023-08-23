إيلون ماسك: قد نفشل كما توقع الكثيرون

المصدر: إعداد: السيد رمضان

ت + ت - الحجم الطبيعي

فاجأ الملياردير الأمريكي إيلون ماسك متابعيه بتصريح مثير للجدل، معترفاً بأنه قد يفشل كما توقع الكثيرون.

وأوضح ماسك، في تدوينة عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»، السبت الماضي، أن «الحقيقة المحزنة هي أنه لا توجد شبكات اجتماعية عظيمة في الوقت الحالي».

وقال: «قد نفشل كما توقع الكثيرون، ولكننا سنبذل أقصى جهدنا ليكون هناك واحد على الأقل».

ولا يزال مالك منصة «إكس» يثير غضب مستخدميها بمزيد من القرارات المفاجئة، فقد كشف تقرير نشرته مجلة «فورتشن» الأمريكية أن المنصة ستقوم بتنفيذ تغييرات جذرية على طريقة عرض الروابط في المنصة، مشيراً إلى أن التغييرات الجديدة تهدف إلى أن تظهر الروابط مرتبطة بصور بارزة فقط دون وجود عناوين مرفقة.

وكان ماسك قد نصح الصحفيين بضرورة النشر المباشر على المنصة لضمان حرية أكبر في التعبير وزيادة الوصول إلى الجمهور، مع تحقيق دخل أكبر.