ماسك يلغي خاصية الحظر عبر منصة إكس

المصدر: البيان

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تغييرات جذرية تشهدها منصة إكس "تويتر سابقاً" بعدما آلت ملكية الشركة لإيلون ماسك.

أحدث هذه التغييرات هي إلغاء خاصية حظر الأشخاص حيث يرى ماسك أنها خاصية لامعنى لها.

وتقدم منضة إكس للأشخاص مجموعة متنوعة من الأدوات للتحكم في تجربتهم، من بينها الحظر، و تساعد ميزة الحظر الأشخاص على منع حسابات معينة من التواصل معهم ومشاهدة تغريداتهم ومتابعتهم، فإذا تم حظرك بواسطة حساب آخر على تويتر، فبالمثل

يُمكنك حظر الحسابات الأخرى (بما في ذلك أي حساب قام بحظرك).

وإذا قمت بزيارة الملف الشخصيّ للحساب الذي قام بحظر حسابك، ستشاهد رسالة بتنبهك بالحظر.

ومن أبرز الشخصيات التي تم حظرها دونالد ترامب الذي منع من استخدام حسابه الخاص أو الحساب المخصص له كرئيس للولايات المتحدة آنذاك.

وعزت إدارة تويتر قرراها حينئذ إلى خشيتها من "تكرر نشر رسائل تحرض على العنف" عقب اقتحام أنصار ترامب مبنى الكونغرس يوم الأربعاء الماضي.

وأشار تويتر إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يعلق فيها حساب رئيس دولة.