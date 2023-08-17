بسبب تهديد أمني.. نيويورك تحظر «تيك توك»

المصدر: أ ب

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وجَّهت مدينة نيويورك موظفيها بحذف تطبيق «تيك توك» من هواتفهم التي منحتها المدينة لهم.

وبذلك تنضم نيويورك إلى الحكومة الفيدرالية وأكثر من نصف الولايات الأمريكية في حظر استخدام تطبيق التواصل الاجتماعي المملوك للصين على الأجهزة المملوكة حكومياً.

وذكر متحدث باسم عمدة المدينة، إريك آدامز، أن أبرز مسؤولي الأمن المعلوماتي في المدينة قرروا أن «تيك توك» يمثل تهديداً أمنياً على الشبكات التقنية للمدينة.

وأمرت الحكومة الفيدرالية موظفيها بحذف «تيك توك» من الهواتف المحمولة التي قدمتها لهم الحكومة في بداية العام الجاري.

وأصدرت أكثر من نصف الولايات الأمريكية أوامر حظر مشابهة.

ولم يصدر أي رد حتى الآن بعد ترك رسالة تطلب التعقيب على قرار مسؤولي نيويورك لدى المتحدث باسم «تيك توك» اليوم.