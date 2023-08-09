«أرم» أكبر طرح تقني في 2023.. وأمازون انتل وإنفيديا في سباق

المصدر: نيويورك ـ بلومبرغ

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تستعد «أرم»، المملوكة لمجموعة «سوفت بنك»، لإطلاق أكبر اكتتاب عام أولي في قطاع التكنولوجيا خلال 2023 حسب وعودها. ونشرت بلومبرغ أن الشركة أجرت محادثات لعدة أشهر مع مجموعة من كبار عملائها حول الانضمام إلى الطرح.

وأفادت بلومبرغ الأسبوع الماضي أن «أرم» تستهدف الاكتتاب العام بتقييم يتراوح بين 60 إلى 70 مليار دولار بحلول سبتمبر المقبل، حيث تضع عينها على الاستفادة من الهوس المتزايد برقائق الذكاء الاصطناعي.

من المقرر الاجتماع مع المستثمرين المحتملين في الطرح العام خلال الأسبوع الأول من الشهر المقبل، مع إطلاق الاكتتاب في الأسبوع التالي، حسبما قال شخص مطلع على الأمر. واستحوذت مجموعة «سوفت بنك» اليابانية على شركة الرقائق في عام 2016 مقابل 32 مليار دولار.

«أرم»، المتخصصة في تصميم الرقائق ولديها عملاء من أكبر شركات التكنولوجيا في العالم، أجرت محادثات مع شركتي «إنتل» و«إنفيديا».

كما تجري شركة «أمازون دوت كوم» محادثات للانضمام إلى شركات التكنولوجيا الأخرى كمستثمر رئيسي في الطرح العام الأولي المرتقب لشركة «أرم»، وفقاً لشخص على دراية بالأمر، وذلك كجزء من الاستعدادات للاكتتاب الذي يمكن أن يجمع ما يصل إلى 10 مليارات دولار.

وتعتبر «أمازون» واحدة من عدة شركات للتكنولوجيا دخلت في محادثات مع «أرم» بشأن دعم الطرح المتوقع عقده خلال الشهر المقبل، حسبما قال الشخص الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأن المحادثات خاصة.

وتحتضن «أمازون» حزمة واسعة من عمليات خدمات الويب الخاصة بها، وهي واحدة من أكبر عملاء «أرم»، حيث تفضل الرقائق القائمة على تقنية الشركة نظراً لتكلفتها المعقولة وكفاءتها العالية. كما يعتمد 40 ألف عميل من «أمازون» على هذه التقنية.

وفي مايو الماضي، أعلنت شركة الرقائق «أرم» أنّها تقدّمت بشكل سرّي ببيان تسجيل للمنظّمين في أمريكا من أجل إدراج أسهمها في «وول ستريت»، ما يمهّد الطريق لأكبر اكتتاب عامّ أوليّ مرتقب في العام الجاري.