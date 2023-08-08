الإمارات أسرع إنترنت في العالم

المصدر: دبي - البيان

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اعتلت الإمارات صدارة دول العالم من حيث متوسط سرعة الإنترنت المحمول، ببلوغها سرعة 200.24 ميغا بايت في الثانية، وجاءت قطر في المركز الثاني بعد الإمارات بمتوسط سرعة 182.98 ميغا بايت في الثانية، ثم الكويت في المركز الثالث عالمياً بـ152.95.

ويأتي المتوسط العالمي لسرعة الإنترنت المحمول عالمياً بمختلف تردداته بـ42.92 ميغا بايت في الثانية.

وعلى مستوى الإنترنت الثابت احتلت الإمارات المركز الثاني عالمياً بمتوسط سرعة بلغ 239.20 ميغا بايت في الثانية، وذلك بعد سنغافورة التي احتلت الصدارة بمتوسط سرعة 247.29 ميغا بايت في الثانية.

وجاء ذلك وفقاً للتقرير الشهري لـ«سبيد تيست غلوبال إنديكس» في تحليل متوسط سرعات الإنترنت عالمياً.

وتفوقت دول آسيا في سرعة الإنترنت المحمول والثابت على قارات العالم، حيث في المحمول جاءت النرويج كأول دولة من خارج آسيا في متوسط السرعة، محتلة المركز الرابع عالمياً بسرعة بلغ متوسطها 143.83 ميغا بايت في الثانية، بينما جاءت تشيلي كأول دولة من خارج القارة الصفراء على مستوى متوسط سرعة الإنترنت الثابت بـ229.48 ميغا بايت في الثانية محتلة المركز الثالث عالمياً.

وفي المراكز المتأخرة بترتيب سرعة الإنترنت، احتلت السودان المركز الأخير كأبطأ سرعة إنترنت محمول في العالم بـ 2.38 ميغا بايت في الثانية، بينما كوبا جاءت أقل سرعة إنترنت ثابت في العالم بمتوسط 1.96 ميغا بايت في الثانية.