إيلون ماسك يجمع 280 مليون دولار لغرس التكنولوجيا بالأدمغة

المصدر: كاليفورنيا - بلومبرغ

ت + ت - الحجم الطبيعي

جمعت شركة «نيورالينك»، التابعة للملياردير إيلون ماسك والمتخصصة في جهود غرس التكنولوجيا بالأدمغة، تمويلاً جديداً بقيمة 280 مليون دولار من مستثمرين لتطوير تقنيتها.

وأعلنت الشركة الناشئة عن جولة التمويل في منشور على شبكة التواصل الاجتماعي «إكس» (X) المعروفة سابقاً باسم «تويتر». وقادت الجولة شركة «فاوندرز فاند» ذات رأس المال المغامر المدعومة من الملياردير بيتر ثيل.

تُعتبر «نيورالينك» الشركة الأكثر شهرة في قطاع تطوير تقنيات الدماغ متزايد الحجم، كما أسهمت شهرتها الكبيرة في دعم المستثمرين عشرات الشركات الناشئة الأخرى التي تستكشف تقنية مماثلة.

وجمعت الشركات الناشئة في مجال التقنيات العصبية 143 مليون دولار منذ بداية هذا العام حتى 26 يونيو، وفقاً لبيانات صادرة عن شركة «بيتش بوك»، مقارنة بـ278.1 مليون دولار في 2022 كله و518.9 مليون دولار في 2021. وتفوقت شركة «سينكرون» المنافسة عليها باستقبالها أول مريض يشارك في تجربة سريرية بالولايات المتحدة العام الماضي.

حصلت «نيورالينك» أخيراً على موافقة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لإجراء تجارب سريرية على البشر. وتعمل الشركة على تطوير جهاز صغير يستخدم أسلاكاً بها قطب كهربائي لربط الدماغ بجهاز كمبيوتر. ويتطلب تركيب الجهاز حفراً في الجمجمة.

أثارت الشركة الناشئة التابعة لماسك من قبل مخاوف بين جماعات حقوق الحيوان، بسبب اختباراتها على سلالات الرئيسيات.