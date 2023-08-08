إطلاق قمر اصطناعي عسكري روسي إلى المدار من قاعدة "بليسيتسك"

المصدر: د ب ا

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كشفت وزارة الدفاع الروسية، يوم الاثنين، عن إطلاق قمر اصطناعي عسكري من قاعدة "بليسيتسك" الفضائية إلى المدار بنجاح.

وذكرت الوزارة في بيان: "تم إطلاق القمر الصناعي إلى موقعه في المدار بوحدة التسريع الروسية "فريجات" في الوقت المناسب، وتم قبوله في دائرة تحكم الوسائل الأرضية للقوات الجوفضائية الروسية"،بحسب وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

الوقت الحالي، يتم الحفاظ على اتصال ثابت للقياس عن بعد مع المركبة الفضائية، موضحةً أن "الأنظمة الموجودة على متن المركبة الفضائية تعمل بشكل طبيعي، وقد تم تعيين الرقم التسلسلي للمركبة الفضائية "كوسموس 2569".

كما أوضحت وزارة الدفاع الروسية أن "إطلاق الصاروخ الحامل "سويوز 2. 1بي" والوقت المقدر لإطلاق القمر الاصطناعي في المدار كانا طبيعيين".

يشار إلى أن استخدام وحدات التسريع "فريجات" في الصواريخ الحاملة يتم كمرحلة إضافية، وهي توفر للمركبات الفضائية إطلاقا إلى مختلف المدارات القريبة من الأرض، إضافة إلى المسارات ما بين الكواكب.