«تويتر» يتيح لمستخدميه إدارة عالمهم المالي

المصدر: سان فرانسيسكو - أ ف ب

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أكّد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك في تغريدة أمس الثلاثاء أنّ «تويتر» سيتيح لمستخدميه في الأشهر المقبلة «إدارة» ما وصفه بـ«العالم المالي» الخاص بهم، بعد يوم على إطلاق المنصة شعارها الجديد «إكس» في إطار إعادة تسمية للعلامة التجارية.

وقال ماسك «خلال الأشهر المقبلة، سيتيح تويتر إمكانية إدارة مجمل عالمكم المالي، وبالتالي لم يعد لاسم تويتر معنى في هذا السياق، لذا علينا أن نقول وداعاً للطائر».

وبعد استحواذه على تويتر العام الفائت لقاء 44 مليار دولار، تطرّق أكثر من مرة إلى مشروعه المتمثل في تنويع النشاطات التي يوفرها، مع إمكان تقديم خدمات مالية، على غرار منصة «وي تشات» في الصين.

غيّر ماسك في ابريل 2023 اسم الشركة إلى «اكس كورب»، واستبدلت المنصة الطائر الأزرق بحرف «إكس» أبيض على خلفية سوداء، في تغيير كان أعلن رجل الأعمال ومالك المنصة رغبته في إجرائه. ورغم أن موقع التواصل بات يظهر الشعار الجديد، لا يزال عنوانه يظهر على أنه «تويتر.كوم».

ويستمد تويتر الذي أسّس في العام 2006، اسمه من صوت الطيور، واستخدم علامته التجارية منذ أيامه الأولى عندما اشترت الشركة سهم رمز لطائر أزرق مقابل 15 دولاراً، بحسب موقع «كرييتف بلوك». وبدّل ماسك الأحد الماضي صورة صفحته الشخصية إلى شعار الشركة الجديد الذي وصفه بأنه «حد أدنى من فن الديكور» وحدّث رابط سيرته الذاتية إلى «إكس.كوم» الذي يعيد التوجيه الآن إلى «تويتر.كوم».