60 % من سكان العالم يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي.. تعرف على الأبرز

المصدر: دبي - البيان

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أظهرت دراسة حديثة أن ما يقرب من خمسة مليارات شخص، أي ما يزيد على 60% من سكان العالم، يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي، ويمثل ذلك زيادة بنسبة 3,7% مقارنة بالعام الماضي، بحسب حسابات شركة الاستشارات الرقمية "كيبيوس" في تقريرها الأخير.

وأظهرت الدراسة أن 4 من التطبيقات المفضلة لدى المستخدمين عالمياً مملوكة لشبكة ميتا، وهي "واتساب وإنستغرام وفيسبوك وماسنجر، كما تضم قائمة المنصات الاجتماعية الأكثر رواجاً تويتر وتلغرام.

وأشارت "كيبيوس" إلى أنّ لكل مستخدم حسابات على سبع شبكات اجتماعية، وأنّ التطبيقات المفضلة لدى المستخدمين عالميًا مملوكة لشبكة "ميتا"، وهي: "واتساب"، و"إنستغرام"، و"فيسبوك"، و"ماسنجر".

فيسبوك يتفوق على واتساب

وتوزّع مستخدمو الإنترنت على المنصات على الشكل التالي: 86% من مستخدمي الإنترنت لديهم حساب على فيسبوك، و81% لديهم حساب على واتسآب، 47% لديهم حساب على إنستغرام، و37% لديهم حساب على سناب شات، و34% لديهم حساب على تويتر.

الهند وأفريقيا

وأشارت الدراسة إلى تفاوت كبير في استخدام وسائل التواصل بين مناطق العالم، إذ يستخدمها شخص واحد فقط من كل 11 شخصًا في شرق إفريقيا ووسطها.

وتلامس هذه النسبة واحدًا من كل ثلاثة أشخاص في الهند، التي أصبحت رسميًا هذا العام أكبر بلد في العالم لناحية الكثافة السكانية.

أما الصين فتُشكّل منشأ ثلاثة من التطبيقات الأكثر انتشارًا في العالم، وهي: "وي تشات"، و"تيك توك"، و"دويين" (نسخة تيك توك الخاصة بالمستخدمين في الصين).

الوقت

وأظهرت الدراسة ازدياداً في مقدار الوقت الذي يمضيه المستخدمون على وسائل التواصل الاجتماعي بمعدل دقيقتين، ليصبح ساعتين و26 دقيقة يومياً، إذ يمضي البرازيليون ما معدله 3 ساعات و49 دقيقة يومياً على وسائل التواصل الاجتماعي، بينما يمضي اليابانيون أقل من ساعة.