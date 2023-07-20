عطل مفاجئ يضرب تطبيق واتساب

المصدر: وكالات

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تعرض تطبيق المراسلة واتساب إلى عطل فني مفاجئ، حيث لا يمكن لبعض المستخدمين؛ إرسال واستقبال الرسائل النصية.

ويعمل تطبيق المراسلة واتساب على تحديث جديد يعمل على تطوير القدرة على إعداد اسم المستخدم، مما قد يسمح للمستخدمين بإرسال رسائل للأشخاص دون الحصول على أرقام هواتفهم، وفقًا لموقع WABetaInfo المسؤول عن متابعة التسريبات.

وكانت شركة ميتا، المالكة لتطبيق التراسل الفوري واتساب، أعلنت إصدار تحديثات وتطورات جديدة في تطبيق واتساب؛ من خلال إتاحة تعديل الرسائل المرسلة في غضون 15 دقيقة من وقت إرسالها.