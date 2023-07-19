«سكالو» تستثمر بشركة ناشرة لألعاب الويب للهواتف المحمولة

المصدر: (دبي- البيان)

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أعلنت شركة سكالو التكنولوجية، التي تتخذ من دبي مقراً لها، عن تقديم استثمار أولي بشركة هيكساكور، ناشرة ألعاب الهواتف المحمولة المتخصصة في ألعاب ويب 3 المتنوعة للهواتف المحمولة.

وتأسست شركة سكالو التكنولوجية في سنغافورة في 2020، واختارت دبي مركزاً لعملياتها نظراً لمستوى الإمارة المرتفع للأنشطة التجارية والاقتصاد المتنامي والمبادرات الحكومية القوية لجذب رواد الأعمال والمحترفين من جميع أنحاء العالم.

وسيعزز التمويل، المدعوم أيضاً من قبل شركتي إكسولا وإستوتي ومستثمرين ملاك آخرين، توسعة فريق شركة هيكساكور والشهير بابتكار ألعاب حظيت بأكثر من 350 مليون عملية تنزيل. وتشمل أبرز أسماء تلك الألعاب: سوشي رول، وبليند إت 3 دي، وميرج أنيمالز.