إسبانيا تغرم «آبل» و«أمازون» بسبب منافسة الموزعين

المصدر: مدريد - (أ ف ب)

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أعلنت هيئة مراقبة المنافسة الإسبانية الثلاثاء، أنها فرضت غرامات على مجموعتي «أمازون» و«آبل» الأمريكيتين العملاقتين بقيمة 194 مليون يورو (218 مليون دولار) على خلفية ممارسات ضارة بالمنافسة.

وقالت الهيئة في بيان، إن الشركتين «اتفقتا على إدراج بعض البنود في العقود» الخاصة ببيع منتجات آبل عبر خدمات أمازون أدت إلى «تقويض المنافسة».

وأشارت إلى أن الأحكام التعاقدية لاتفاقية وقعتها الشركتان سنة 2018 تعني أن موزعين محددين اختارتهم شركة آبل هم الذين سُمح لهم ببيع منتجات الشركة العملاقة على موقع أمازون.

وقال البيان: «أكثر من 90 % من الموزعين الذين استخدموا موقع أمازون في إسبانيا لبيع منتجات آبل استُبعدوا من موقع التجارة الإلكترونية الرئيسي في إسبانيا».

وأضافت أن هذه الخطوة قوضت «بشكل كبير» المنافسة بين بائعي منتجات آبل على منصة أمازون الإسبانية.

وفرضت الهيئة غرامة قدرها 50.5 مليون يورو على أمازون، و143.6 مليون يورو على آبل.

وصدرت غرامات بحق شركات عملاقة في مجال التكنولوجيا مثل آبل وأمازون مرات عدة في السنوات الأخيرة في أوروبا لانتهاكها قوانين المنافسة.

وفرضت إيطاليا غرامة قدرها 1.1 مليار يورو على أمازون في ديسمبر 2021 بتهمة إساءة استغلال مركزها المهيمن في السوق، بينما فرضت فرنسا غرامة قدرها 371.6 مليون يورو على آبل في أكتوبر 2022.