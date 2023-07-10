"تويتر" تختبر خدمة المكالمات الصوتية والمرئية

المصدر: البيان

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تجاوزت منصة ثريد 100 مليون مستخدم في غضون 5 أيام من إطلاقها مزحزحة بذلك منصة تشات جي.بي.تي عن لقب أسرع منصات الإنترنت نموا، وموجهة ضربة شرسة لتويتر الذي يسعى للملمة جراحه وتوجيه ضربة قاضية باختباره خدمة جديدة تتيح إجراء المكالمات الصوتية والمرئية "الفيديو"، مما يوفر مزايا جديدة لمستخدمي التطبيق تسهل بقاءهم على اتصال مع الأصدقاء.

وستتيح الواجهة الجديدة -التي لا تزال قيد التطوير- سهولة إجراء مكالمات الصوت والفيديو من خلال النقر على أيقونة الاتصال في صفحة الرسائل المباشرة الخاصة بالمستخدم.

وتواجه منصة تويتر عبر إطلاق هذه الخدمة تحديات كبيرة، من بينها تغيير السلوكيات التقليدية لمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، حيث من الصعب أن يتحول العديد إلى تويتر لإجراء المكالمات الصوتية والمرئية عوضا عن استخدام التطبيقات السائدة الأخرى، مثل واتساب وإنستغرام وتليغرام وغيرها.

وتتماشى هذه الميزة الجديدة لتويتر مع التطويرات التي أحدثها إيلون ماسك مالك الموقع مؤخرا.

وسجلت منصة ثريدز أرقاما قياسية لنمو المستخدمين منذ إطلاقها يوم الأربعاء الماضي، مع انضمام مشاهير وسياسيين وغيرهم من منتجي المحتوي إلى المنصة التي اعتبرها محللون أول تهديد كبير لتطبيق التدوينات القصيرة تويتر المملوك لإيلون ماسك.



وبتسجيل ثريدز 100 مليون مستخدم في خمسة أيام، تفوق تطبيق ثريدز كثيرا على تشات جي.بي.تي التابع لشركة أوبن إيه.أي الذي أصبح التطبيق الأسرع نمواً في عدد المستخدمين في التاريخ حين سجل هذا الرقم في يناير بعد شهرين من تدشينه، وفقا لدراسة أجرتها مجموعة يو.بي.إس.

ورد تويتر على تدشين ثريدز بالتهديد بمقاضاة ميتا بزعم أن عملاق وسائل التواصل الاجتماعي استخدم أسرار تويتر التجارية وغيرها من المعلومات السرية لبناء التطبيق.

ويقول خبراء قانونيون إن من الصعب إثبات هذا الإدعاء.

وثريدز يشبه إلى حد كبير تويتر كما هو حال مواقع تواصل اجتماعي أخرى ظهرت في الأشهر القليلة الماضية بعد انزعاج المستخدمين من إدارة ماسك للمنصة. ويسمح ثريدز بمشاركات يصل طولها 500 حرف ويدعم الروابط والصور والمقاطع المصورة حتى خمس دقائق.

وقال محللون إن القلاقل المتعلقة بتويتر، بما في ذلك القيود التي فرضت في الآونة الأخيرة على عدد التغريدات التي بوسع المستخدمين رؤيتها، ربما كانت من الأمور التي ساعدت ثريدز في جذب المستخدمين والمعلنين.

ولا توجد حاليا إعلانات على تطبيق ثريدز، وقال زوكربيرج إن الشركة لن تفكر في تحقيق دخل إلا بعد اتضاح للوصول إلى مليار مستخدم.