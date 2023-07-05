تطبيق «ثريدز» المنافس لتويتر لن يتم إطلاقه في الاتحاد الأوروبي

المصدر: د ب ا

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لن يتم إطلاق نظام الرسائل القصيرة الجديد ثريدز- إنستغرام والمنافس لـتويتر في الاتحاد الأوروبي في البداية.

وتعتزم شركة إنستغرام، وهي جزء من شركة "ميتا" عملاق وسائل التواصل الاجتماعي مع فيسبوك وواتساب، إطلاق "ثريدز" غدا الخميس في الولايات المتحدة، لكنها قالت اليوم الأربعاء إن قضايا تنظيمية تعني أنه لا يمكن اتاحته في الاتحاد الأوروبي بعد.

وأوضحت أنها تدرس بشكل مستمر الوقت المناسب لإتاحة التطبيق في أوروبا أيضا.

وينظر إلى تطبيق "ثريدز" على أنه قد يكون أقوى المنافسين لتويتر، حيث يمكن أن يستفيد من الشبكة التي تضم مئات الملايين من مستخدمي إنستغرام المتصلين بالفعل.