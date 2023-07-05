«ميتا» تنافس «تويتر» بتطبيق «ثريدز»

المصدر: نيويورك - أ ف ب

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تعتزم ميتا بلاتفورمز إطلاق تطبيق للتدوينات المصغرة تحت اسم «ثريدز»، وذلك بعد أيام من إعلان الرئيس التنفيذي لشركة تويتر إيلون ماسك سقفاً بصورة مؤقتة لعدد التغريدات التي يمكن لكل مستخدم رؤيتها على شبكة التواصل الاجتماعي.

فقد أدرج ثريدز، وهو تطبيق للنصوص تابع لإنستغرام، على متجر التطبيقات على أجهزة شركة أبل مع ملحوظة تشير إلى أنه سيكون متاحاً للتثبيت على الأجهزة اعتباراً من يوم الخميس، وسيسمح للمستخدمين بمتابعة الحسابات التي يتابعونها على إنستغرام والاحتفاظ باسم المستخدم نفسه.

يأتي الإطلاق بعد أن أعلنت تويتر قائمة من القيود على استخدام التطبيق، منها الحاجة إلى حسابات موثقة لاستخدام تويت.دك.

وأثار إيلون ماسك انزعاج عدد كبير من مستخدمي تويتر والمعلنين فيها ومطوريها بعدما أعلن أن المنصة ستحد عدد التغريدات التي يمكن لأصحاب الحسابات مشاهدتها، في قرار يناقض المسار المتبع من الشركات المنافسة التي تحاول استغلال الوضع لمصلحتها.

وقد وصف التطبيق عبر متجر «آبل» الإلكتروني بأنه «تطبيق المحادثات النصية من إنستغرام».

ويحاول مشروع «بلوسكاي»، بقيادة جاك دورسي المشارك في تأسيس تويتر، والذي يمكن الدخول إليه حصراً عن طريق الدعوات، أيضاً أن يلفت الانتباه إليه عبر اعتماد أسلوب لا مركزي أكثر. وقد أثارت تويتر مجدداً ردود فعل قوية الأسبوع الماضي من خلال إعلانها فرض قيود على عدد التغريدات المسموح بقراءتها، عبر حصرها بـ10 آلاف يومياً لأصحاب الحسابات الموثقة، وألف تغريدة لسائر الحسابات، وحتى 500 تغريدة فقط يومياً لأصحاب الحسابات الجديدة، وهي سقوف رفعت مرتين في بضعة أيام.

وذهبت الشبكة الاجتماعية أمس أبعد في سياستها التقييدية، عبر إعلانها أنها ستحصر برنامجها TweetDeck (تويت دك) الذي يستخدم على نطاق واسع من جانب المتخصصين في المجال الإعلامي، بأصحاب الحسابات الموثقة، وبالتالي المدفوعة، في غضون شهر.