تسريبات تكشف مواصفات آيفون 15

المصدر: وكالات

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تعززت التسريبات حول جهاز آيفون 15 الجديد خلال الأسابيع الماضية، ونقلت مجلة "فوربس" بعض مواصفاته من مصادر وصفتها بالموثوقة.

كما ذكر موقع "PatentlyApple" أنه "تم التأكيد في تقريرين جديدين لسلسلة التوريد من الصين على أن إطار الفولاذ المقاوم للصدأ (ستانليس ستيل) الحالي الموجود بأجهزة آيفون، سيتم استبداله بإطار من التيتانيوم في آيفون 15 برو".

وانتشرت تسريبات حول إطار التيتانيوم بأجهزة آيفون 15 برو وبرو ماكس في تقارير العام الماضي، ولكن لم يتم الكشف عن مزيد من المعلومات في عام 2023، وفقا لقناة الحرة.

ولكن موقع PatentlyApple أكد أن هناك طلبات على التيتانيوم قد تم تقديمها من قبل مجموعة "Hon Hai Group" المزودة الرئيسية لشركة آبل، لإنتاج آيفون 15 برو، وسيتم مشاركتها مع شركاتها الفرعية مثل "Hong Zhun" و"FII".

وتلفت مجلة فوربس أن التيتانيوم باهظ الثمن (35-50 دولارا للكيلوغرام، مقابل 1-1.50 دولارا للكيلوغرام الواحد للفولاذ المقاوم للصدأ)، وذلك يضيف مصداقية إلى العديد من التقارير التي تفيد بأن أسعار طرازي 15 برو وبرو ماكس سترتفع هذا العام.

وتشير إلى أن لهذه الخطوة فوائد، إذ إن التيتانيوم له نفس قوة الفولاذ المقاوم للصدأ، ولكنه أخف وزنا بنسبة 40٪، وأقوى من 3 إلى 4 مرات من نفس الوزن.

والجمع بين خفة الوزن والمتانة الإضافية له معنى كبير، إذ تعد أجهزة آيفون من أثقل الهواتف الذكية المتوفرة في الأسواق. وعلى سبيل المثال، يزن جهاز iPhone 14 Pro Max مقاس 6.5 بوصات 240 غراما، بينما يزن جهاز Galaxy S23 Plus مقاس 6.6 بوصات 195 غراما.

وتقول فوربس إن هذا توجه منطقي، لأن التسريبات تفيد أيضا بأن الأجهزة الجديدة ستكون شاشاتها أكبر، وبالتالي هناك حاجة لتخفيف الوزن مع الحفاظ على المتانة ومقاومة التآكل.

وقبل أيام نقل موقع Phone arena المتخصص بأخبار عالم الهواتف النقالة تقارير عن بدء شركة آبل بـ"تخزين" النسخة الجديدة من هاتفها آيفون 15 عند الموزعين.

ويقول الموقع إن الشركة أرادت تفادي مشكلات العرض التي حصلت عند إصدار النسخة 14، حيث تجمع كثيرون أمام مواقع البيع التي خلا بعضها من الأجهزة لفترة طويلة نسبيا.

ويشاع، وفقا للموقع، أن Apple ستبدأ إنتاج أجزاء iPhone 15 في وقت أبكر من العام الماضي. كما يقول الموقع إن الشركة "متفائلة" بشأن المبيعات، حيث تتوقع شحن 89 مليون وحدة هذا العام.

في المقابل، تم بيع 78 مليون وحدة من iPhone 14 خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ومن المحتمل أن يتم تشغيل iPhone 15 Pro وPro Max بواسطة شريحة معالجة جديدة، وأن يكون بإطار من التيتانيوم، وقد تحتوي بعض الطرازات على كاميرا تليفوتوغرافي بيرسكوب لتمكين التقريب البصري وتصوير الأشياء صغيرة الحجم.