ماسك يعدل قيود استخدام تويتر بعد موجة غضب واسعة

المصدر: البيان

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عدّل الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، إيلون ماسك، الحد الأقصى لتصفح التغريدات لحسابات تويتر بعد أن أثار غضب رواد المنصة بقراره تقييد وصول الحسابات إلى المنشورات بحد أقصى بلغ 6 آلاف منشور للحسابات الموثقة، و600 للحسابات غير الموثقة، و300 للحسابات الجديدة غير الموثقة.

وبعد التعديل، ارتفع الحد الأقصى للحسابات الموثقة إلى 8 آلاف منشور، والحسابات غير الموثقة 800 منشور، والحسابات الجديدة غير الموثقة 400 منشور.