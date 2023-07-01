800 منشور للحسابات غير الموثقة بدلاً من 600
ماسك يعدل قيود استخدام تويتر بعد موجة غضب واسعة
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عدّل الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، إيلون ماسك، الحد الأقصى لتصفح التغريدات لحسابات تويتر بعد أن أثار غضب رواد المنصة بقراره تقييد وصول الحسابات إلى المنشورات بحد أقصى بلغ 6 آلاف منشور للحسابات الموثقة، و600 للحسابات غير الموثقة، و300 للحسابات الجديدة غير الموثقة.
وبعد التعديل، ارتفع الحد الأقصى للحسابات الموثقة إلى 8 آلاف منشور، والحسابات غير الموثقة 800 منشور، والحسابات الجديدة غير الموثقة 400 منشور.