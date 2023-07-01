ماسك يفرض قيوداً جديدة على استخدام تويتر

المصدر: البيان

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نشر الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، إيلون ماسك، توضيحاً بخصوص القيود الجديدة على استخدام المنصة، لضبط المستويات القصوى من الوصول إلى البيانات، حيث أعلن عن تطبيق الإجراءات المؤقتة التالية:

- الحسابات الموثقة تقتصر على قراءة 6000 منشور في اليوم.

- حسابات لم يتم التحقق منها تقتصر على قراءة 600 منشور في اليوم.

- حسابات جديدة لم يتم التحقق منها حتى 300 منشور في اليوم.

وليس من المعروف ما إذا كان الخلل الفني الذي تشهده المنصة حالياً يعود إلى هذه القيود الجديدة.

وكان مستخدمو منصة التواصل الاجتماعي تويتر أبلغوا عن مشكلات فنية بها اليوم السبت ، مع ورود أنباء من العديد من الدول أنهم لا يستطيعون تصفح تغريدات المغردين الذين يتابعونهم.

وأظهر موقع تعقب أعطال الانترنت تزايد حالات الإبلاغ عن العطل .

وكان هناك ارتفاع حاد في حالات الانقطاع المبلغ عنها على منصة وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بـإيلون ماسك إلى موقع downdetector.com .

وقوبل المستخدمون الذين يحاولون عرض الخلاصات بالرسالة: "حدث خطأ ما. حاول إعادة التحميل."

وأبلغ آخرون عن مشكلات ذات صلة في الوصول إلى المحتوى على المنصة.

وكان موقع تويتر ، الذي لم يعلق على الفور على أحدث عقبة تقنية ، قد أجرى عددًا من التحديثات المهمة على موقعه على الويب وتطبيقه بموجب ملكيته الجديدة.

و أصدر موقع Twitter يوم الجمعة تحديثًا يهدف إلى منع أي شخص غير مسجل أو مسجل الدخول إلى نظامه الأساسي من مشاهدة التغريدات.

ومع ذلك ، بعد يوم واحد ، حتى أولئك الذين قاموا بتسجيل الدخول بالفعل أبلغوا أنهم لا يستطيعون رؤية حسابات الآخرين.