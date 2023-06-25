«يوتيوب» يتيح خاصية جديدة لصناع المحتوى

المصدر: البيان

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أعلن موقع «يوتيوب» عن استعداده لإتاحة خاصية جديدة تهم صناع المحتوى.

وكشف موقع «The Verge» أن «يوتيوب» يستعد لإتاحة خاصية الدبلجة، بدلاً من الترجمة المكتوبة، بأكثر من لغة منطوقة بالاستعانة بالذكاء الاصطناعي، وذلك حسبما نقل موقع «إعلام دوت كوم» الإخباري.

وأوضح أن الشركة تطلق قريباً خدمة تسمى «Aloud» تم تطويرها في حاضنة Google Area 120.

ومن المتوقع أن تسهم الأداة في توفير الوقت والتكلفة المادية الكبيرة التي كان ينفقها صناع المحتوى على الدبلجة باللجوء إلى مدبلجين ومترجمين محترفين.

وتنشئ الأداة أولاً ترجمة نصية يمكن للمبدعين التحقق منها وتحريرها، ثم تعمل على دبلجة يمكن من خلالها للمستخدمين اختيار رواة مختلفين وكيفية النشر، وأفضل ما في الأمر هو أن الخدمة متاحة بلا مقابل.