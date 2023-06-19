استكشف الإمكانات الكاملة لجهاز HUAWEI Mate X3 مع خدمات هواوي للجوّال وتحديثات متجر AppGallery

ت + ت - الحجم الطبيعي

يعكس هاتف HUAWEI Mate X3 بتصميمه الرائع وأدائه الاستثنائي التزام هواوي الثابت والمستمر بدفع عجلة الابتكار، حيث يجمع بين إمكانات التصوير الرائدة XMAGE وتصميم الفريد إلى جانب المكونات الأخرى عالية الجودة. إنه ليس مجرد هاتف، بل هو عبارة عن تحفة فنية عصرية تقدم مزايا جمالية وفوائد عملية في آن معاً. ومن المقرر أن يمنح الجهاز الجديد، الذي يُعد أحدث إضافات هواوي إلى سلسلة P، مستخدميه تجربة استثنائية وفريدة من نوعها.



إن ما يميز هاتف HUAWEI Mate X3عن غيره هو منهجه الجديد والفريد من نوعه لخدمات الجوّال وسهولة الوصول إلى التطبيقات. ويعمل الجهاز بنظام EMUI الذكي، ويستفيد من خدمات خواوي للجوال (HMS) ومتجر AppGallery لتقديم تجربة مستخدم لا مثيل لها تتسم بالسلاسة وسهولة الاتصال.



وتوفر منظومة خدمات هواوي للجوّال مجموعة شاملة من الخدمات والوظائف، بما في ذلك متجر تطبيقات هواوي (HUAWEI AppGallery)، وخرائط Petal Maps ومتصفح هواوي (Huawei Browser) ومحرك البحث عن تطبيقات هواوي (Petal Search) وسحابة هواوي للأجهزة المحمولة (HUAWEI Mobile Cloud)، وسِمات هواوي (HUAWEI Themes)، وموسيقى هواوي (HUAWEI Music)، وفيديو هواوي (HUAWEI Video)، وقارئ هواوي (HUAWEI Reader)، ومساعد هواوي (HUAWEI Assistant Today). وتمثل هذه المنظومة المتطورة من الخدمات بديلاً جيداً لتطبيقات الأجهزة المحمولة التابعة لجهات خارجية، ما يضمن تجربة آمنة ومخصصة للمستخدمين.



ويُعد متجر هواوي AppGallery، المنصة الرئيسة في منظومة خدمات الجوّال، فهو يمثل متجراً شاملاً لجميع احتياجاتك في عالم الترفيه والأعمال والمرافق وصولاً إلى الخدمات المتعلقة بأنماط الحياة العصرية والتعليم. وقد حاز متجر AppGallery على جائزة "أفضل متجر تطبيقات بديل خلال العام" في حفل توزيع جوائز Mobile Games Awards (MGA) 2023 في لندن. وتمثل هذه الجائزة تكريماً مرموقاً على مستوى القطاع، حيث تحتفي بأفضل ابتكارات الأجهزة المحمولة، وتعكس هذه الجائزة التزام هواوي من خلال متجرها AppGallery بتعزيز تجارب المستخدمين والمطورين. ولا يُعد المتجر وسيلة يمكن للمستخدمين من خلالها تنزيل التطبيقات والألعاب التي يحتاجون إليها بسهولة فحسب، بل هو منظومة ذكية تمكّن المطورين من ريادة تجارب التطبيقات المبتكرة.



جودة لا تقبل المساومة

يجسد هاتف HUAWEI Mate X3التزام هواوي المستمر بتعزيز جودة أجهزتها سواءً على صعيد مكوناتها أو برمجياتها. ويشهد متجر HUAWEI AppGallery، منصة هواوي الرسمية لتوزيع التطبيقات على هذا الالتزام. ومنذ إطلاقه في عام 2018، شهد متجر AppGallery نمواً ملحوظاً، ما عزز مكانته واحداً من أفضل ثلاثة متاجر للتطبيقات في العالم. ومع أكثر من 580 مليون مستخدم نشط شهرياً، بما في ذلك زيادة بنسبة 10٪ خارج الصين في العام الماضي، يواصل متجر AppGallery تقديم مجموعة واسعة من الألعاب والتطبيقات المحلية والعالمية الشهيرة، ما يعزز راحة المستخدمين في جميع أنحاء العالم. ويضمن المتجر الذي يضم 18 فئة من تطبيقات الأجهزة المحمولة العالمية والمحلية والتي تغطي مجالات الأخبار وتطبيقات التواصل الاجتماعي وتطبيقات الفيديو والموسيقى والترفيه والألعاب تجارب متنوعة وثرية.



ويضم متجر AppGallery حالياً أفضل 10 تطبيقات مفضّلة للمستخدمين المحليين في دولة الإمارات العربية المتحدة بما في ذلك Zoom Cloud Meetings وTikTok وWhatsApp Messenger وغيرها. ويعتمد المتجر خوارزمية Volt Algorithm الخاصة بشركة Huawei لمعرفة تفضيلات التطبيق الخاص بالمستخدم لتقديم توصيات بالخيارات الأكثر ملاءمة. بالإضافة إلى ذلك، يتيح لك تطبيق App Finder استكشاف المزيد من تطبيقاتك المفضلة، مثل Facebook أو WhatsApp أو Instagram والمزيد.



ارتقِ بمستوى تجربتك الترفيهية

وبالإضافة إلى متجر AppGallery، صممت منظومة خدمات هواوي للهاتف الجوال للارتقاء بمستوى التجارب الترفيهية التي يبحث عنها المستخدمون. ودخلت هواوي في شراكة مع روّاد صناعة المحتوى في الشرق الأوسط والعالم لتوفير خيارات عالية الجودة للمعلومات الترفيهية ووضعها في متناول يديك. وتتيح لك هذه الميزة الوصول إلى أحدث الفيديوهات الإخبارية من أكثر من 20 منطقة مختلفة. وتقدم خدمة فيديو هواوي Huawei Video اً آلاف الساعات من الأفلام والمسلسلات والمحتوى القصير المجاني من خلال شراكات مع منصات شهيرة مثل "ديلي موشن" Dailymotion وH+.



ليس هذا فحسب! توفر لك خدمة موسيقى هواوي مجموعة واسعة ومتنوعة من خيارات الترفيه، حيث أبرمت هواوي شراكات متميزة مع علامات تجارية عالمية مشهورة مثل Warner Music Group وUniversal Music Group وSony Music Entertainment، إضافة إلى شراكات مع مطوري المحتوى الإقليميين مثل Rotana وMazzika و ARPU+و Qanawat وWatary لتوفير مكتبة واسعة من محتوى الموسيقى العالمي والعربي.



سحابة الأجهزة المحمولة، ومركز أعضاء هواوي

تتيح لك منظومة هواوي لخدمات الجوال الاستفادة من مزايا التخزين السحابي لحماية البيانات على نحو آمن. وتقدم سحابة هواوي للأجهزة المحمولة Huawei Mobile Cloud وظيفة النسخ الاحتياطي التلقائي للبيانات في هاتفك، ما يسمح لك بحفظ 18 نوعاً مختلفاً من تنسيقات ملفات البيانات، بما في ذلك الصور وجهات الاتصال وإشعارات التقويم في التخزين السحابي.



ابتكارات ذكية

يُعد هذا النهج المبتكر لتطوير التطبيقات أمراً بالغ الأهمية لأن هاتف HUAWEI Mate X3مزود بمكونات قوية تتفوق على منافسيها. كما تُعد الابتكارات على مستوى البرمجيات ضرورية للغاية، لكي يتمكن المستخدمون من تسخير الإمكانات والقدرات الكاملة للجهاز الجديد. وعلى عكس المتاجر النموذجية لتطبيقات الأجهزة المحمولة، يتجاوز متجر هواوي AppGallery كونه منصة تضم مجموعة من التطبيقات، حيث تدعمه منظومة متكاملة تضم أكثر من 3000 مهندس ومطور يبتكرون باستمرار لضمان تحسين التطبيقات التي يحصل عليها المستخدمون بما ينسجم مع قدرات المكونات والبرمجيات المخصصة لأجهزة هواوي، ما يمنحهم تجربة فريدة من نوعها حقاً.



ويقدم متجر AppGallery أيضاً تطبيق Quick App الذي يمنحك إمكانية الوصول السريع إلى التطبيقات دون الحاجة إلى تثبيت كل البيانات على هاتفك. ويعمل هذا التطبيق من خلال ميزة النقر للاستخدام على تبسيط تفاعلاتك مع الجهاز ويستخدم نسخ برمجية مصغّرة من التطبيقات الأصلية مع وظائف كاملة، ما يسمح لك باستيعاب أكثر من 2000 تطبيق سريع في مساحة تخزين تبلغ 1 جيجابايت فقط. وتتميز هذه التطبيقات بسرعة استجابتها وتحديثها التلقائي، وبكونها صديقة للبيانات، ما يجعلها مثالية للاستخدام.



مستوى عالٍ من الأمان

تركز منظومة خدمات هواوي للجوال على تعزيز أمان وحماية خصوصية البيانات والعملاء باعتبارها أولوية مطلقة. ويعمل متجر AppGallery، باعتباره المنصة الرسمية لتوزيع التطبيقات على ضمان سلامة وأمان تنزيلات التطبيقات والموارد. وتتبع منظومة خدمات الجوال من هواوي الأطر العالمية للامتثال للخصوصية، إلى جانب التزامها بمتطلبات أخرى مثل مبادئ الخصوصية المقبولة عموماً (GAPP) و اللائحة العامة لحماية البيانات GDPR، واللوائح المحلية ذات الصلة. وحصلت هواوي على العديد من شهادات أمان البيانات، بما في ذلك شهادات EuroPriSe وCSA-STAR وISO / IEC27001 و ISO / IEC 27018.



ويتطلب متجر AppGallery مصادقة الاسم الحقيقي لجميع موزعي التطبيقات التابعين لجهات خارجية. وتخضع تطبيقات الجهات الخارجية المستضافة في متجر AppGallery لعملية فحص واعتماد صارمة لتصفية البرامج الضارة ورفضها من المصدر. ومن خلال بروتوكول مصادقة رباعي المستويات مصمم لحماية جميع تنزيلات التطبيق، يراقب متجر AppGallery باستمرار السلوك داخل التطبيق لاكتشاف أي نشطات ضارة. ويعمل المتجر أيضاً على فحص التطبيقات بشكل استباقي بحثاً عن نقاط الضعف وثغرات الأمان.



وتوفر منظومة خدمات هواوي للجوال طبقة إضافية من الحماية لبياناتك التجارية والشخصية الهامة عبر تسخير ميزة التخزين السحابي. ويمكن للمستخدمين من خلال ميزات استعادة البيانات ومزامنة الأجهزة المتعددة، ضمان مزامة البيانات عبر جميع أجهزة هواوي الخاصة بهم، والتي تم تسجيلها باستخدام معرّف واحد لحساب هواوي، وذلك في الوقت الفعلي وتخزينها بشكل آمن في السحابة. بالإضافة إلى ذلك، تتيح لك ميزة Find My Phone ضمن منظومة خدمات هواوي للجوال تحديد موقع جهازك عند فقدانه.



ختاماً

يُعد هاتف HUAWEI Mate X3جهازاً ذكياً مصمم بما يتناسب مع متطلبات الجميع سواءً كنت طالباً أو رجل أعمال أو موظف خدمة، حيث يضمن لك هذا الهاتف تلبية احتياجاتك المتنوعة. ويضمن إطار العمل الخاص بمنظومة خدمات الجوال من هواوي، بوظائف ومحتوياته المبتكرة مثل متجر AppGallery وفيديو هواوي وموسيقى هواوي وسحابة الأجهزة المحمولة وغيرها والتي تعمل بالاعتماد على مكونات برمجيات متطورة على نحو استثنائي، للمستخدمين البقاء في طليعة العالم الرقمي الحديث.