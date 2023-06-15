هجوم إلكتروني يستهدف وكالات حكومية في أمريكا

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف المسؤول في وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية الأمريكية، إريك غولدستين، اليوم، عن هجوم إلكتروني استهدف وكالات حكومية في الولايات المتحدة.

وأوضح غولدستين، حسبما أفاد موقع «الحرة»، نقلاً عن «سي إن إن»، أن عدداً من الوكالات الحكومية تعرَّض للهجوم عبر ثغرة في برامج يستخدم على نطاق واسع.

وقال إن الوكالة تقدم الدعم للعديد من الوكالات الفيدرالية التي تعرضت لاختراق من خلال استهداف برامج غير محصنة.

وأكد أن العمل جارٍ بصورة عاجلة على استيعاب تأثير الاختراق وضمان معالجته في الوقت المناسب.

ولم يكشف المتحدث باسم وكالة الأمن السيبراني هوية المسؤول عن اختراق الوكالات الأمريكية التي تم استهدافها.

ويعمل مستخدمو برامج الفدية على تحديد أنظمة الكمبيوتر الضعيفة والوصول إليها بشكل غير قانوني، من خلال قرصنتها أو عن طريق شراء بيانات اعتماد الوصول المسروقة من آخرين، ثم ينشرون البرامج الخبيثة داخل نظام كمبيوتر الضحية، ما يسمح لهم بتشفير البيانات وسرقتها.

بعد ذلك، يرسل المقرصنون إشعار فدية إلى الضحية يطالبون بدفع مبلغ مقابل فك تشفير بيانات الضحية أو الامتناع عن مشاركتها.