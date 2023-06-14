عودة "أمازون ويب" للعمل بعد توقف كان له أثر عالمي على وسائل الإعلام

المصدر: أ ب

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تعرضت وحدة الحوسبة السحابية، التابعة لخدمة أمازون ويب لتوقف الخدمة يوم الثلاثاء، مما أثر بدوره على عدد من وسائل الإعلام التي وجدت نفسها عاجزة على نحو مفاجئ على إدارة مواقعها.

وقالت الشركة على موقعها على الإنترنت إن السبب الرئيسي للمشكلة مرتبط بخدمة تسمى إيه دبليو إس لامبادا، والتي تتيح للعملاء تشغيل التعليمات البرمجية لأنواع مختلفة من التطبيقات.

وبعد ما يقرب من ساعتين من بدء مواجهة العملاء للمشكلة، نشرت الشركة على صفحة خدمات أمازون ويب عودة العديد من الخدمات للعمل "بشكل كامل" وأنها في طريقها لإعادة بقية الخدمات إلى العمل.

وبعد الساعة 6:30 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة، أعلنت الشركة عودة جميع خدمات أمازون ويب للعمل بشكل طبيعي.

وذكرت أمازون أنها واجهت أخطاء متعددة لخدمات أمازون ويب في منطقة شمال فيرجينيا حيث تتجمع مراكز البيانات، مشيرة إلى أن العملاء قد يواجهون رفض المصادقة أو تسجيل الدخول عند استخدام بعض خدمات أمازون ويب، أو مشكلات عند محاولة الاتصال بالدعم في أمازون. وأثرت مشكلة لامبادا أيضا بشكل غير مباشر على خدمات أمازون الأخرى.

ورفض باتريك نيغورن، المتحدث باسم الشركة، تقديم تفاصيل إضافية حول انقطاع الخدمة.

أمازون ويب هي شركة رائدة في السوق الحوسبة السحابية، وتضم قائمة عملائها بعضا من أكبر الشركات والمؤسسات في العالم، مثل نتفليكس وكوكاكولا ووكالات حكومية.

تم تأكيد انقطاع الخدمة يوم الثلاثاء للمرة الأولى بعد الساعة 3 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة. ولم يتضح مدى انتشار المشكلة. لكن العديد من الشركات، بما في ذلك المؤسسات الإخبارية قالت إنها تواجه مشكلات.

كما تعرضت وكالة أنباء الأسوشيتدبرس لمعوقات بسبب انقطاع خدمة أمازون، حيث لم تتمكن من تشغيل مواقعها لنشر الأنباء العاجلة عن مثول الرئيس السابق دونالد ترامب أمام المحكمة في ميامي.