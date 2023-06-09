خاصية مرتقبة على واتساب تعالج مشكلة جودة الصور

المصدر: وكالات

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يعتزم تطبيق المحادثات الشهير "واتساب" إضافة ميزة جديدة تتغلب على خاصية "التقليل من جودة الصور" على التطبيق، والتي تحرم المستخدم من جودة عالية، من أجل مساحة أصغر للصور.

وكشف موقع "وابيتا إنفو" التكنولوجي المتخصص، أن التطبيق الشهير، يقوم باختبارات لإضافة خاصية "تبادل الصور عالية الجودة" على التطبيق، مشيرا إلى أنه سيكون لدى المستخدمين خيار تحديد جودة الصورة.

وأضاف الموقع أن هذه الميزة سترفع من نسبة مشاركة الصور عبر التطبيق كثيرا، وستسهل عملية تبادل الصور بين الأشخاص، عوضا عن اللجوء للإيميل أو لخاصية "آير دروب" على هواتف آيفون.

وعادة ما يقلل تطبيق واتساب حاليا من جودة الصور التي ترسلها بنسبة 70%، وهذا يضمن مشاركة أسرع للبيانات، إلا أنه قد يكون مزعجا، خاصة إذا كنت تخطط لمشاركة الصور على منصات أخرى، مثل إنستغرام.