«شات جي بي تي» يفشل في كتابة مسلسل خيال علمي

المصدر: البيان

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فشل «شات جي بي تي»،‏ روبوت المحادثة الذي طوّرته «أوبن إيه آي»، في محاولة كتابة حلقات مسلسل خيال علمي شهير.

وكشف تشارلي بروكر، كاتب المسلسل البريطاني «بلاك ميرر» (المرآة السوداء)، أنه طلب من تطبيق الذكاء الاصطناعي أن يقوم بكتابة إحدى حلقات مسلسله للاستعداد للجزء السادس، مؤكداً فشله الذريع في ذلك.

وقال بروكر، حسبما أفاد موقع «إعلام دوت كوم» الإخباري، نقلاً عن مجلة «فوربس»: «لقد لعبت مع شات جي بي تي قليلاً»، موضحاً أنه كان متفائلاً به في البداية.

وأضاف: «لكن عندما قرأت ما كتبه، وجدت النتائج وخيمة ولا تصلح للحلقة».

وتابع: «إنه يأتي بشيء يمكن للوهلة الأولى أن يُقرأ بشكل معقول، لكن بعد ذلك تجد النتائج سيئة جداً ومخيبة للآمال».

ولفت إلى أن كل ما استطاع «شات جي بي تي» فعله هو البحث عن جميع ملخصات حلقات المسلسل السابقة، ودمجها معاً ليقدم سيناريو الحلقة بشكل مبتكر.

وأكد أن ما فعله يخلو تماماً من أي ابتكار، مبيناً أنه من الصعب جداً أن يقوم بجميع مهام البشر؛ لأنه يفتقر إلى الحس الإنساني الذي يعطي قيمة للأشياء.