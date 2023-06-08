معهد الابتكار التكنولوجي ينجز تدريب نموذج الذكاء الاصطناعي «فالكون 40 بي»

المصدر: البيان

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نجح معهد الابتكار التكنولوجي، المركز العالمي الرائد في البحث العلمي، وذراع البحوث التطبيقية التابع لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة في أبوظبي، في تدريب النموذج اللغوي للذكاء الاصطناعي «فالكون 40 بي» الأفضل أداءً والمفتوح المصدر باستخدام منصة Amazon SageMaker من أمازون ويب سيرفيسز.

وتربع «فالكون 40 بي» على المركز الأول ضمن قائمة موقع «Hugging Face» لأحدث النماذج اللغوية الضخمة مفتوحة المصدر في أنحاء العالم.

ويعد النموذج الرائد الذي أطلقه معهد الابتكار التكنولوجي في أبوظبي في شهر مارس والنسخة مفتوحة المصدر الأسبوع الماضي أول نموذج ذكاء اصطناعي مفتوح المصدر يُنشر على نطاق واسع في الإمارات بما يزيد على 40 مليار عامل متغير. وتم تدريب النموذج اللغوي للذكاء الاصطناعي «فالكون 40 بي» على ترليون رمز (tokens) على منصة Amazon SageMaker.

ويمثل إطلاق النسخة مفتوحة المصدر علامة فارقة في إطار مساعي دولة الإمارات لتعزيز الابتكارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي وإثراء المساهمات العلمية بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031.

وسلّطت الدكتورة ابتسام المزروعي، رئيس وحدة الذكاء الاصطناعي ومسؤول مشاريع النماذج اللغوية الكبيرة في معهد الابتكار التكنولوجي في أبوظبي، الضوء على الفوائد التي يقدمها النموذج اللغوي «فالكون 40 بي» في مدونة جديدة قالت فيها: "من خلال إطلاق النسخة مفتوحة المصدر للنموذج، نقدم للباحثين وروّاد الأعمال والشركات والمؤسسات فرصة لتسخير القدرات والإمكانيات الاستثنائية التي يتمتع بها النموذج لتسريع وتيرة اعتماد الحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي عبر مختلف القطاعات مثل قطاع الرعاية الصحية وعلوم الفضاء والخدمات المالية والصناعات المتقدمة والتكنولوجيا الحيوية".