إطلاق مسرّعة «جوجل» للأعمال الناشئة

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت شركة جوجل عن إطلاق «مسرعة جوجل للأعمال الناشئة: تغير المناخ»، وهي عبارة عن برنامج مدته 10 أسابيع، يستهدف الشركات الناشئة، التي لا تزال في مراحل التمويل الأولي (Seed) والاستثمار الأولي (Series A)، وتركز على مواجهة التغير المناخي باستخدام التكنولوجيا. ويأتي تنظيم هذا البرنامج بالشراكة مع Google Cloud، ويستند إلى مبدأ احتفاظ المشاركين بكامل حقوق الملكية الفكرية الخاصة بأعمالهم، وهو يهدف إلى مساعدة الشركات الناشئة ذات الإمكانات الواعدة في الشرق الأوسط وأفريقيا على النمو، بمساعدة من أفضل خبراء «جوجل»، ومن خلال مجموعة من الأنشطة القائمة على الحضور الشخصي أو الافتراضي، بالإضافة إلى دورات إرشادية فردية وجماعية.

وستضم «مسرعة جوجل للأعمال الناشئة: تغير المناخ» ورش عمل ودورات معمقة حول تصميم المنتجات ونمو الأعمال وتطوير المهارات القيادية، وستستفيد الشركات المختارة أيضاً من الخبرات التقنية المتخصصة في Google Cloud، وستحصل على رصيد، من خلال «برنامج Google Cloud للأعمال الناشئة». وباب التقديم مفتوح حتى 7 يوليو المقبل.

وتتضمن المتطلبات أن تُظهر الشركة الناشئة نوعاً من التقدم والإنجاز في أعمالها، ومن المفضل أن تكون ضمن مراحل التمويل الأولي (Seed) والاستثمار الأولي (Series A) وأن تكون الشركة الناشئة في طور تطوير منتج أو خدمة بالاستناد إلى نموذج نمو قائم على أهداف واضحة وقادر على مواكبة السوق ككل.