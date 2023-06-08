منشوراتك على منصات التواصل تكشف مستواك المادي

المصدر: البيان

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كشفت دراسة حديثة أن منشورات منصات التواصل الاجتماعي من الممكن أن تفصح عن المستويات المادية لأصحابها.

وأوضح باحثون من جامعة كوين ماري البريطانية أن تحليل المنشورات على «السوشال ميديا» يحدد الدخل المادي والطبقة الاجتماعية لمستخدميها، وذلك حسبما أفاد موقع «إعلام دوت كوم» الإخباري، نقلاً عن صحيفة «نيويورك بوست».

واعتمد الباحثون، في دراستهم، على تحليل 2.6 مليون منشور على وسائل التواصل الاجتماعي من مناطق مختلفة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وعملوا على تقييم الخلفية المالية والمستوى المادي لأصحاب تلك المنشورات.

وأظهرت الدراسة أن منشورات مستخدمي «السوشال ميديا» في الأحياء الفقيرة يمكن تمييزها عن منشورات أقرانهم في الأحياء الأكثر ثراءً، إذ يميل نشاط النشر في الأخيرة لمناقشة الجريمة، على الرغم من سيطرة المشاعر الإيجابية على المنشورات عموماً.

وخلصت نتائج البحث إلى أن السكان الذين يعيشون في الأحياء الغنية يشعرون بقلق أكبر بشأن الجريمة، إذ تناقش منشورات 20% من أغنى الأحياء الجريمة بمعدل 1.5 مرة تقريباً مقارنةً بالأحياء الأكثر فقراً، حتى لو كانت نسبة الجرائم الفعلية نفسها أقل في الأحياء الغنية.