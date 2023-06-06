«أبل» تكشف عن أحدث ابتكاراتها في الخصوصية والأمان

المصدر: كوبرتينو، كاليفورنيا - البيان

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أعلنت شركة «أبل»، اليوم، عن أحدث ابتكاراتها في الخصوصية والأمان، ومن ضمنها التحديثات الكبيرة في ميزة Private Browsing على تطبيق سفاري، وميزة Communication Safety، وLockdown Mode، بالإضافة إلى تحسينات في خصوصية التطبيق.

كما قدم عملاق التكنولوجيا الأمريكي خلال مؤتمر أبل العالمي للمطورين، ميزات جديدة ووضعت الخصوصية والأمان في جوهر تصميمها، ومن بين تلك الميزات ميزات Check In، وNameDrop، وLive Voicemail. وتأتي هذه الجهود الجديدة لتكون أحدث مظهر من مظاهر اعتقاد Apple الراسخ بأن الخصوصية حق أساسي من حقوق الإنسان وأن الخصوصية الجيدة مبنية على أساس قوي من الأمان.

وصرح كريغ فيديريغي، نائب الرئيس الأول لهندسة البرمجيات في «أبل»: «الخصوصية في صميم كل منتج وميزة جديدة من Apple منذ البداية. ونحن نركز على إبقاء مستخدمينا على دفة القيادة عندما يتعلق الأمر ببياناتهم عبر الاستمرار في توفير ميزات الخصوصية الرائدة وتوفير أفضل مستويات أمان البيانات في العالم. يتجلى هذا النهج في عدد من الميزات على أنظمتنا الأساسية، مثل التحديثات الرئيسية لميزة Private Browsing على تطبيق سفاري، بالإضافة إلى توسعة Lockdown Mode».

تحديثات سفاري

ويُعد تطبيق سفاري رائداً في تقديم التصفح الخاص، فقد سبق أي متصفح آخر بسنوات. يتوفر هذا العام تحديث مهم يتيح للمستخدمين حماية أكبر من المتعقبين عند تصفح الإنترنت، ومن الأشخاص الذين قد يكون لديهم إمكانية وصول إلى أجهزتهم. تمتد حماية البصمات والتعقب إلى مستويات أعلى للمساعدة في منع المواقع من استخدام أحدث التقنيات لتعقب جهاز المستخدم أو تحديد هويته. تُقفل الآن نافذة التصفح الخاص عندما لا تكون مستخدمة، وهو ما يسمح بإبقاء علامات التبويب مفتوحة حتى عندما يبتعد المستخدمون عن أجهزتهم.

ويمكن أن يساعد منتقي الصور المضمن الجديد المستخدمين على مشاركة صور معينة مع التطبيقات مع الحفاظ على خصوصية البقية في مكتبة الصور. عندما تطلب التطبيقات الوصول إلى مكتبة الصور كلها، سيظهر للمستخدم مزيد من المعلومات بشأن ما ستتم مشاركته، إلى جانب تذكيرات من حين إلى آخر باختياره.

تتبع الروابط

وتضيف بعض مواقع الويب معلومات إضافية إلى عناوين الروابط الخاصة بها من أجل تتبع المستخدمين عبر مواقع الويب الأخرى. ستُحذف الآن هذه المعلومات من الروابط التي يشاركها المستخدمون في تطبيقي الرسائل والبريد، وستظل الروابط تعمل كما هو متوقع. كما ستُحذف هذه المعلومات أيضاً من الروابط الموجودة في التصفح الخاص على تطبيق سفاري.

خصوصية التطبيقات

وتوفر الأدوات الجديدة للمطورين مزيداً من المعلومات عن ممارسات البيانات الخاصة بحزم تطوير برامج الجهات الخارجية (SDKs) التي يستخدمونها في تطبيقاتهم، وهو ما يسمح لهم بتقديم ملصقات خصوصية أكثر دقة. تعمل هذه التغييرات أيضاً على تحسين تكامل سلسلة توريد البرامج عبر دعم التوقيعات الخاصة بحزم تطوير البرامج (SDKs) التابعة لجهات خارجية لإضافة طبقة أخرى من الحماية ضد إساءة الاستخدام.

حماية الأطفال

وصُممت ميزة Communication Safety لتحذير الأطفال عند تلقي أو إرسال صور إباحية في الرسائل، وهي تغطي الآن محتوى الفيديو بالإضافة إلى الصور الثابتة. وتتيح واجهة برمجة التطبيقات الجديدة للمطورين دمج ميزة Communication Safety في تطبيقاتهم مباشرة وبالإضافة إلى ذلك، ستساعد هذه الميزة في إبقاء الأطفال في مأمن عند استقبال إرسال سريع أو فيديو عبر فيس تايم أو عند استخدام تطبيق الهاتف لتلقي Contact Poster ويقوم منتقي الصور بتحديد المحتوى الذي يمكن إرساله. تتم معالجة جميع الصور ومقاطع الفيديو في Communication Safety على الجهاز، وهذا يعني أنه ليس لدى Apple ولا أي طرف خارجي آخر إمكانية الوصول إلى هذا المحتوى. سيتم تشغيل هذه التحذيرات في حسابات الأطفال على خطة المشاركة العائلية، ويمكن لأحد الوالدين إبطالها.

وتساعد ميزة Sensitive Content Warning المستخدمين البالغين على تجنب رؤية الصور ومقاطع الفيديو المخلّة غير المرغوب فيها عند استقبالها في تطبيق الرسائل أو عبر الإرسال السريع، أو رسائل فيديو فيس تايم، أو تطبيق الهاتف أو Contact Poster، وتستخدم جميعها تكنولوجيا الحفاظ على الخصوصية نفسها التي تتمتع بها ميزة Communication Safety.

حماية البيانات

ولمشاركة كلمات المرور ومفاتيح المرور على نحو أسهل وأكثر أماناً، يمكن للمستخدمين إنشاء مجموعة لمشاركة كلمات المرور، ويمكن لأي شخص في المجموعة إضافة كلمات مرور وتعديلها لتحديثها باستمرار. ولأن المشاركة تحدث عبر سلسلة مفاتيح iCloud، فهي مشفرة تماماً. وبالإضافة إلى ذلك، فإن رموز التحقق الصادرة لمرة واحدة التي تُرسل إلى الإيميل سوف يجري تعبئتها تلقائياً الآن على متصفح سفاري، وهو ما يسهّل الدخول بأمان بدون الخروج من المتصفح.