سوفوس: تطبيقات مزيفة تحاكي «شات جي بي تي» وتستنزف المستخدمين

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت أمس شركة سوفوس، لحلول الأمن السيبراني كخدمة، عن كشف مجموعة من التطبيقات التي تتخفّى بمظهر روبوتات الدردشة «شات جي بي تي» لاستدراج المستخدمين لدفع الأموال وتستنزف آلاف الدولارات منهم شهرياً.

ووفقاً لتقرير سوفوس Sophos X-Ops المفصل الذي صدر حديثاً بعنوان «تطبيقات FleeceGPT تستهدف المستخدمين لتطبيقات الذكاء الاصطناعي وروبوتات الدردشة لجني الأرباح»، فقد ظهر الكثير منها في متجري التطبيقات غوغل بلاي وأبل آب ستور. ولا تتضمن النسخة المجانية من هذه التطبيقات أية وظيفة تذكر، ولكنها تعرض الإعلانات بشكل مستمر لتفرض على المستخدمين في مرحلة ما الاشتراك بتطبيقات أو خدمات تكلفهم مئات الدولارات سنوياً.

وقال شون جالاجر، كبير باحثي التهديدات لدى سوفوس: الاهتمام بالذكاء الاصطناعي وتطبيقات الدردشة بلغ ذروته في الوقت الراهن، حيث يتجه المستخدمون إلى متاجر التطبيقات لتحميل أي شيء يشبه شات جي بي تي، وقد يصل بهم الأمر إلى تحميل تطبيقات احتيالية تغرق أجهزتهم بالإعلانات بشكل مستمر إلى أن يشتركوا في خدمة ما. تعتمد تلك التطبيقات على احتمالية عدم انتباه المستخدمين للتكلفة أو نسيان وجود اشتراك لديهم أصلاً، وهي مصممة بشكل خاص بحيث لا تحقق أي فائدة تذكر بعد انتهاء فترة التجربة المجانية، فيحذف المستخدمون التطبيق دون أن يدركوا بأنهم ما زالوا مرتبطين بدفعات أسبوعية أو شهرية.