تحذير من برمجيات خطيرة تهدد ملايين أجهزة أندرويد

المصدر: وكالات

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حذّر خبراء أمن المعلومات في شركة "Dr.Web" من وجود برمجيات خطيرة تم تحميلها ملايين المرات في أجهزة أندرويد.

وأشار الخبراء في الشركة إلى أنهم اكتشفوا أكثر من 100 تطبيق في تطبيقات متجر Google Play تم اختراقها ببرمجيات SpinOk من فئة "حصان طروادة"، والتي تستعمل للتجسس على أجهزة أندرويد، وفقا لروسيا اليوم.

وتبعا للمعلومات المتوفرة يوجد في متجر Google Play حاليا 101 تطبيق مصاب ببرمجيات SpinOk الخبيثة، وتم تحميل هذه التطبيقات عبر هذا المتجر 421 مليون مرة.

وSpinOk هي برمجيات ضارة تقوم بسرقة بيانات الهواتف والأجهزة الذكية ونقلها إلى مخدمات خاصة، وعندما تدخل هذه البرمجيات إلى الأجهزة تقوم بالبحث عن ملفات وبيانات ذات دلائل محددة، وتنسخ محتويات هذه الملفات وترسلها إلى طرف ثالث، من بين البيانات التي تسرقها بيانات أجهزة الاستشعار الجيروسكوبية وبعض المقاييس المغناطيسية في الهواتف.

وتتسلل هذه البرمجيات إلى التطبيق على شكل إعلانات صغيرة أو ألعاب، ويقوم مطورو التطبيقات بدمج شيفراتها عن غير قصد أحيانا في تطبيقاتهم، ثم يحملون التطبيق في متجر Google Play.