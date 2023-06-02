إيلون ماسك يكشف عن الاسم الجديد لـ «تويتر»

المصدر: وكالات

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أكد رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك عن خططه إطلاق تسمية جديدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وهي عبارة عن تسمية مكوّنة من حرف واحد X، حسبما كتبه ماسك يوم أمس الخميس على "تويتر".

وجاءت تغريدة ماسك ردا على ما نشرته بوابة T(w)itter Daily News في وقت سابق عندما نقلت عن مقابلته الأخيرة، والتي أوضح فيها أن هذا الإجراء يأتي بهدف توسيع وظائف "تويتر" في المستقبل، ما يتطلب إعادة تسميتها بـ"X"، وقال: "هذا صحيح"، وفقا لروسيا اليوم.

يشار إلى أنه في 27 أكتوبر 2022، أبرم ماسك صفقة بقيمة 44 مليار دولار للاستحواذ على "تويتر"، وأعلن فورا بعد الشراء، أنه قام بفصل عدد من المديرين التنفيذيين، بما في ذلك الرئيس التنفيذي باراغ أغراوال والمدير المالي نيد سيغال.

بعد ذلك، قال ماسك إنه سيتنحى عن منصب الرئيس التنفيذي لـ"تويتر" لأنّه عين رئيسة تنفيذية جديدة.. وقال: "ستبدأ مهامها في غضون ستة أسابيع".