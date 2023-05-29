الصين تعتزم إنزال رواد فضاء على القمر قبل عام 2030

المصدر: وكالات

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قالت وكالة "أسوشيتد برس" إن الصين تعتزم إنزال رواد فضاء على سطح القمر قبل عام 2030، وهو تقدم آخر يعتبره كثيرون ”سباقا فضائيا جديدا.”

إلى ذلك أعلنت وكالة الفضاء المأهول الصينية اليوم الاثنين أن الصين سترسل ثلاثة رواد فضاء إلى محطتها الفضائية التي تعمل بكامل طاقتها الآن غدا الثلاثاء كجزء من عملية التبديل المتناوب للطاقم، في خامس مهمة مأهولة إلى موقع الفضاء الصيني منذ عام 2021.

وستنطلق مركبة الفضاء شنتشو-16 على متن صاروخ حامل من طراز لونج مارش 2إف في الساعة 9:31 صباحا (0131 بتوقيت جرينتش).

ونقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا ” ، عن لين شي تشيانغ، نائب مدير وكالة الفضاء المأهول الصينية، قوله خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم ، إن سفينة الفضاء ستحمل ثلاثة رواد فضاء، هم جينغ هاي بنغ، وتشو يانغ تشو، وقوي هاي تشاو، لتنفيذ مهمة الرحلة الفضائية "شنتشو-16"، فيما سيكون جينغ قائد الطاقم.

وأضاف لين أن مهمة الإطلاق ستستخدم صاروخا حاملا من طراز "لونغ مارش-2 إف"، والذي سيتم ملؤه بالوقود قريبا.

يذكر أن "شنتشو-16" هي مهمة الرحلة الفضائية الثانية في إطار برنامج الفضاء المأهول الصيني هذا العام، وأول مهمة مأهولة بعد دخول محطة الفضاء الصينية مرحلة التطبيق والتطوير.

وسيبقى الطاقم في المدار لمدة خمسة أشهر تقريبا.