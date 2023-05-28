آبل تعتزم إضافة خصائص جديدة لتسهيل استخدام ذوي الاحتياجات الخاصة

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تستعد شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة آبل لإطلاق مجموعة خصائص جديدة لتسهيل استخدام ذوي الاحتياجات الخاصة للأجهزة الإلكترونية.

وكشفت آبل في الأسبوع الماضي عن الخصائص الجديدة وهي "مساعد الوصول" (أسيستيف أكسيس) و"الصوت الشخصي" (برسونال فويس) و"الإشارة والحديث" (بوينت أند سبيك) مشيرة إلى أنها ستوفرها للمستخدمين في وقت لاحق من العام الحالي.

كما ستضيف الشركة خصائص لمساعدة الذين يعانون من الصمم أو صعوبة في السمع وضعف في الإبصار في استخدام أجهزة آبل ومنها الكمبيوتر الشخصي ماك والكمبيوتر اللوحي آيباد.

جاء ذلك في الوقت الذي استقبلت فيه الشركة مجموعة من كلاب مرافقة المكفوفين من الجمعية الخيرية "جايد دوجز" في متجرها بمدينة بيرمنجهام البريطانية كجزء من اليوم العالمي للتوعية بالإعاقة.

تسمح وظيفة "بوينت أند سبيك" للمكفوفين أو ضعاف البصر توجيه كاميرا إلى أي نص أو إلى أي شيء لكي يتحول النص أو وصف المكان المحيط إلى صوت مسموع، وهو ما يساعد هؤلاء الأشخاص في التعرف على البيئة المحيطة به.

وقال تومي دين مسؤول التطوير التكنولوجي في جمعية جايد دوجز "في عالم اليوم المدفوع رقميا توفر أجهزة آبل للمستخدمين من ذوي الإعاقة البصرية الفرصة لكي يتمكنوا من الحياة بحرية وفقا لظروفهم ... بهذا التصميم الشامل والتدريب الشامل، أصبحت هذه الأجهزة أدوات جوهرية لكي يتخلص ذوي الاحتياجات الخاصة من الاعتماد على الآخرين".

كما تتيح خاصية "مساعدة الوصول" تلخيص التطبيقات الرئيسية على الأجهزة الذكية ومنها تطبيقات الكاميرا والصور والموسيقى والاتصالات والرسائل لكي تقوم بوظائفها الأساسية وبالتالي تخفف العبء وتساعد المستخدمين من ذوي الإعاقة المعرفية في استخدام هذه الأجهزة.

وسيكون المستخدمون قادرين على استخدام أزرار ذات درجة تباين شديد أو كلمات كبيرة الحجم أو مفاتيح ذات رموز تعبيرية فقط للأشخاص الذين يفضلون التواصل بصريا.

أما خاصية "برسونل فويس" فتسمح للأشخاص الذين يمكن أن يفقدوا القدرة على الكلام بالاحتفاظ بأصوات تشبه أصواتهم من خلال عمل تسجيل صوتي بأصواتهم لمدة 15 دقيقة على جهاز الكمبيوتر اللوحي آيباد أو الهاتف الذكي آيفون الخاص بهم، لإعادة استخدامها في التواصل بعد ذلك.