"سيتلر" تطبيق متخصص بتحديث البناء والتصميم الداخلي

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت سيتلر، شركة تجديد وترميم المنازل والمكاتب والمتاجر التي تتخذ من دبي مقراً لها، تطبيقاً جديداً في دولة الإمارات يهدف إلى إنجاز عمليات تجديد وترميم المساحات الخاصة من خلال إدارة وتخطيط وتصميم وتنفيذ الديكورات الداخلية بسهولة تامة.

وتسعى شركة سيتلر إلى تسهيل عملية ترميم المساحات الخاصة والتجارية من خلال تعزيز مساهمة متخصصي البناء والمصممين الداخليين في مشاريع التجديد والترميم في الإمارات العربية المتحدة.

وتعليقاً على إطلاق التطبيق الجديد، قال تيمور فاليتوف، الرئيس التنفيذي والمؤسس في شركة سيتلر: "تتضمن خدماتنا التي نوفرها من خلال هذا التطبيق الاستثنائي الترميم الكامل، بدءاً من عملية التصميم وصولاً إلى تجهيز المساحات بالمفروشات. فإذا رغب العميل بإجراء عملية تجديد، يمكنه تزويدنا بمتطلباته المفصلة من خلال التطبيق والبدء بعملية التنفيذ إلى جانبنا، حيث يتمحور عملنا حول توفير نقطة وصل للعملاء حتى لا يضطروا للتواصل مع المقاولين والمصممين بأنفسهم. ما عليهم سوى التنسيق مع أحد مدراء المشاريع لدينا في سيتلر الذي سيساعدهم على تسهيل العملية".

ويمكن للعملاء، من خلال استخدام تطبيق سيتلر المجاني بالكامل، تعقب حالة الإصلاحات عن بعد عن طريق التصوير الذي يقدمه التطبيق على مدار الساعة، والتحكم بجميع مراحل الترميم وطرح الأسئلة ومراقبة سير العمل مباشرةً من الموقع عن طريق خاصية الرؤية الحاسوبية.

وتأسست سيتلر في عام 2021 بعد قرار فاليتوف بإجراء عملية ترميم في بلده الأم بينما كان مقيماً في دبي، حيث حاول التواصل مع المقاولين عن بعد، إلا أن ذلك لم يكن سهلاً.

وتركز سيتلر حالياً على دبي نظراً للنمو المستدام في سوق العقارات في الإمارة خلال السنوات العشرين الماضية، حيث لم يتجاوز عدد الوحدات السكنية في دبي 500 ألف عام 2015 ليتضاعف هذا الرقم في عام 2022 إلى أكثر من 1.2 مليون وحدة سكنية. ويعتقد فاليتوف أن هذه المنازل ستحتاج للتجديد في وقتٍ ما.