«مايكروسوفت» نحو استحواذ بـ69 مليار دولار

المصدر: (بروكسل - أ ف ب)

ت + ت - الحجم الطبيعي

وافقت المفوضية الأوروبية أمس، على صفقة تستحوذ «مايكروسوفت» بموجبها على شركة ألعاب الفيديو الأمريكية «أكتيفيجن بليزرد» لقاء 69 مليار دولار، بعد 3 أسابيع من قرار السلطات البريطانية وقف هذه العملية.

وموافقة المفوضية الأوروبية مشروطة بامتثال «مايكروسوفت» للتدابير المقترحة، بهدف ضمان المنافسة في سوق ألعاب الفيديو التي يمكن ممارستها من خلال منصات البث التدفقي.

وأوضحت المفوضية الأوروبية أن هذا التعهد يسهم في التصدي بصورة تامة للمشاكل المتعلقة بالمنافسة التي أثارتها المفوضية. وكانت السلطات البريطانية أوقفت في 26 أبريل هذه الصفقة، معتبرة أنها تضرّ بالمنافسة في مجال الألعاب السحابية.