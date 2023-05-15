دراسة : «تيك توك» يروّج للتدخين الإلكتروني

المصدر: (دبي - البيان)

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كشفت دراسة جديدة أجرتها جامعة كيرتن الأسترالية أنّ سياسات تطبيق «تيك توتك» تُنتهك بشكل متكرر، فيما يتعلق بتعريض المستخدمين الشباب لخطر محتمل، من التعرض للسجائر الإلكترونية واستخدامها.

درس الباحثون 264 مقطع فيديو مرتبطاً بالسجائر الإلكترونية، حصدت هذه المقاطع 2.5 مليون مشاهدة في المجمل. أعطت 97.7 % منها صورة إيجابية عن السجائر الإلكترونية، واستخدمت هذه المقاطع الموسيقى وحس الدعابة لتصل إلى الجمهور. ورصد الباحثون 69 منشوراً (26.1 %) من مقاطع الفيديو محل الدراسة، تنتهك سياسة محتوى تيك توك، من خلال الترويج لشراء هذه المنتجات.

وشمل ذلك مقاطع فيديو تحتوي على تفاصيل حول كيفية ومكان شراء منتجات السجائر الإلكترونية، وروابط لتجار التجزئة عبر الإنترنت، وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي مختصة في بيع المنتجات والترويج لها.

قالت الباحثة الرئيسية البروفيسورة جونين جانسي، إنّ النتائج تسلط الضوء على مخاطر الاعتماد على منصات وسائل التواصل الاجتماعي، والدعوة لتطوير وفرض سياسات حول المحتوى.