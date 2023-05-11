تطبيق جديد من واتس آب خصيصاً للساعات الذكية

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت جوجل خلال مؤتمرها السنوي أن مجموعة ميتا تطور حالياً تطبيق خاص لواتس آب ليعمل بالكامل على نظام وير أو إس الخاص بالساعات الذكية من جوجل.

وقالت جوجل أن التطبيق الجديد سيسمح باستقبال وإرسال الرسائل النصية والصوتية من خلال الساعة الذكية ودون الرجوع للهاتف المحمول.

وقالت جوجل إن ربط الساعة مع الجهاز وتطبيق واتس آب الخاص بأندرويد، سيتيح استخدامات الخصائص المتعددة للتطبيق ومن ضمنها المكالمات الصوتية، وذلك من خلال الساعة، مع الحفاظ على الترميز والخصوصية الخاصة بواتس آب.

وتعد سامسونج أكبر عملاق مصنع في عالم الساعات الذكية التي تعمل بنظام وير أو إس التابع لجوجل، يليها في المبيعات شركات مثل فوسيل وتيك ووتش، بالإضافة إلى ساعة جوجل الرسمية بيكسل ووتش.