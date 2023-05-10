متصفح الويب هدفاً جذاباً للمتسللين لسرقة العملات المشفرة

المصدر: دبي - البيان

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تعتبر إضافات المتصفح جزءاً من البرنامج يُمكن للمستخدمين تثبيتها لتخصيص وظائف متصفح الويب، ومع أنها سهلة الاستخدام، قد تشكل أيضاً تهديدات خطيرة للخصوصية والأمان. ومع وجود عدد متزايد من الأشخاص الذين بدأوا في الاعتماد على العملات المشفرة في المعاملات عبر الإنترنت، قام مجرمو الإنترنت بتطوير طرقهم بالتوازي مع ذلك، حيث أصبحت إضافات المتصفح هدفاً جذاباً للمتسللين الذين يتطلعون إلى استغلال مستخدمي العملات المشفرة المطمئنين. وفي بداية 2023، لاحظت كاسبرسكي زيادة مضاعفة في عدد الإضافات الخبيثة ، خاصة تلك المصممة لأداء عمليات تثبيت على الويب وسرقة العملات المشفرة، وتم أيضاً تسجيل ارتفاع في عدد برمجيات التي تثبت إضافات الخبيثة على أجهزة الضحايا. تم عرض معلومات حول التكتيكات الخبيثة الجديدة التي بدأت من خلال ملحقات المتصفح في الملتقى السنوي الثامن للأمن السيبراني لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا (Cyber Security Weekend – META 2023) الذي عُقد مؤخراً في مدينة ألماتي الكزخية.

وتتدخل إضافة المتصفح الخبيث في وظائف المتصفح نفسه، كما أنها تحاكي البرامج الشرعية. وربما يكون من الصعب اكتشافه بواسطة برامج مكافحة الفيروسات. ويمكن للإضافات الخبيثة أن تغير ما يراه المستخدم على متصفحه، على عكس ما يرسله الخادم بالفعل. على سبيل المثال، أنه يمكن لهذه الإضافات إضافة أو إزالة نصوص وتصنيفات وحقول نصيّة وعناصر موقع الويب الأخرى. وتستطيع أيضاً تتبع معرفات الشركات التابعة، والانخراط في أنشطة التصيد الاحتيالي وسرقة بيانات الاعتماد، إضافة إلى سرقة العملة المشفرة.

إضافات خبيثة

وعلى سبيل المثال، يمكن لإحدى الإضافات الخبيثة إدراج حقل إضافي في نموذج أرسله خادم محفظة التشفير. ويتمثل الهدف من هذه الحقول الإضافية (المقترنة بملصقات وإرشادات داعمة) في خداع المستخدم، وحفزه على إدخال معلومات سرية معينة (مثل بيانات اعتماد تسجيل الدخول وأرقام بطاقات الائتمان وقيم التحقق من البطاقة (CVVs) وأرقام التعريف الشخصية والرموز المميزة.. وما إلى ذلك)، حتى لو لم يتم طلب هذه المعلومات من محفظة العملات الرقمية بشكلها الأصلي.

وفي الغالب، تحاكي هذه الإضافات الخبيثة كالإضافات الشرعية، ما يجعل من الصعب على المستخدمين التمييز بين الوظائف الإضافية الآمنة والخبيثة. وحال الانتهاء من تثبيتها، تتمكن الإضافات من إدخال رمز خبيث في متصفحات المستخدمين، ليتمكن مجرمو الإنترنت بعد ذلك من سرقة المعلومات الحساسة، مثل المفاتيح الخاصة والعبارات الأولية لمحافظ العملات المشفرة، وبيانات اعتماد تسجيل الدخول ومعلومات المصادقة الثنائية.