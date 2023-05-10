«لينكد إن» تسرح 700 موظف وتغلق التطبيق في الصين

المصدر: (لندن - أ ب)

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أعلنت منصة التواصل المهني «لينكد إن» أنها ستسرح 700 موظف وستغلق تطبيقها في الصين، في أحدث جولة من خفض أعداد عاملين في شركة تكنولوجية. وألقت المنصة باللوم على تغير سلوك المستهلكين وتباطؤ نمو الأرباح في تسريحها للعاملين، وفق ما أعلنته في تدوينة على «بلوغسبوت».

وأشارت «لينكد إن» المملوكة لمايكروسوفت إلى أن عدد الوظائف التي ألغتها سيكون أقل من 500 ضمن تعديلاتها الاستراتيجية، وقالت إنها ستفتح أكثر من 250 وظيفة جديدة، فضلاً عن تأسيس فرق جديدة للأعمال وإدارة الحسابات بدءاً من 15 مايو.