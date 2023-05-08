ما الذي يجعل هاتف HUAWEI P60 Pro أفضل هاتف ذكي رائد لعام 2023؟

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هاتف HUAWEI P60 Pro ليس مجرد هاتف ذكي آخر، وهناك العديد من الأسباب لذلك. بالنسبة للمبتدئين، إنها تحفة فنية تستحق اهتمامك. ثانيًا، إنه هاتف يجعلك تشعر بالضعف مع التصوير الفوتوغرافي. وإذا كنت تعمل بالفعل في مجال التصوير الفوتوغرافي، فهذا سبب إضافي لتفضيل هذا الهاتف على أي هاتف آخر. يحتوي هذا الهاتف على كل ما تحتاجه وأكثر. في هذه المقالة، سوف ندخل في تفاصيل كل ميزة من ميزاته البارزة ونخبرك لماذا هو اختيارنا لأفضل هاتف ذكي لهذا العام.

روكوكو بيرل – Rococo Pearl: لون فريد من نوعه من جميع النواحي

مستوحى من أسلوب الفن الفرنسي، فإن طريقة ألوان Rococo Pearl لهاتف HUAWEI P60 Pro تدور حول الأناقة والجمال. له لمعان رائع وملمس رائع يأتي من مسحوق اللؤلؤ المعدني الطبيعي. إنه يمنح كل قطعة من هاتف HUAWEI P60 Pro مظهرًا فريدًا من نوعه. كل غلاف هاتف مصنوع يدويًا، وبالتالي فهو مختلف. لذلك، يمكنك الحصول على تصميم نسيج اللؤلؤ الخاص بك والذي يبرز عن البقية.

يعتمد هاتف HUAWEI P60 Pro أيضًا على تصميم عين الضوء الذي يدمج جوهر التصوير الفوتوغرافي حتى في جمالياته. يؤدي هذا إلى وضع الكاميرا الرئيسية في منتصف الوحدة والكاميرتين الأخريين حول الكاميرا الرئيسية. من المؤكد أن هذا التصميم الأنيق يجذب انتباه الجميع.

الكاميرا المقربة ذات الإضاءة الفائقة - Ultra Lighting Telephoto Camera: قم بالتكبير في الليل

يجب أن تكون مستعدًا للارتقاء بلعبة التصوير الفوتوغرافي الخاصة بك باستخدام هاتف HUAWEI P60 Pro لأنه يمكن أن يحول لقطاتك الليلية إلى روائع. تلتقط الكاميرا الرئيسية ذات الإضاءة الفائقة بدقة 48 ميجابكسل تفاصيل مذهلة، حتى في ظروف الإضاءة الصعبة. تتيح لك قدرة الكاميرا القوية في الإضاءة المنخفضة التقاط صور مذهلة لغروب الشمس وشروقها دون عناء والألوان النابضة بالحياة للحياة الليلية الحضرية. يمكنك جعل كل صورة مفضلة فورية.

تتيح لك مجموعة عدسات زووم Long Travel Slide Zoom المبتكرة التقاط لقطات رائعة من مسافات بعيدة وصور ماكرو مذهلة باستخدام نفس الكاميرا. وأفضل جزء؟ يجمع الهاتف بين الأجهزة المتطورة والخوارزميات، بحيث يمكنك إنشاء لقطات مذهلة بغض النظر عما إذا كنت محترفًا أو بدأت للتو في رحلة التصوير الخاصة بك.

التقط كل التفاصيل باستخدام كاميرا Ultra Lighting XMAGE

إذا كنت منبهرًا بكاميرا التصوير عن بُعد في هاتف HUAWEI P60 Pro، ستعجبك كاميرا XMAGE الرئيسية ذات الإضاءة الفائقة. إنها مصممة لمساعدتك على التقاط صور مذهلة في أي حالة إضاءة. تتميز بأكبر فتحة عدسة مادية F1.4 في الصناعة وتقدم مجموعة العدسات ذات الفتحة الكبيرة ذات النفاذية العالية، مما يحسن من امتصاص الضوء للحصول على صور أفضل. بالإضافة إلى ذلك، يعمل مستشعر RYYB SuperSensing على تحسين التقاط الضوء الكلي للكاميرا.

علاوة على ذلك، من خلال فتحة العدسة المتغيرة ذات العشر سرعات، تقوم الكاميرا بالتبديل بذكاء بين الفتحات لتمنحك صورة مثالية في كل مرة. تخيل التقاط صور ليلية مذهلة بفتحة عدسة كبيرة F1.4 تكشف التفاصيل المخفية في الظلام. أو، التقط مجموعتك بالكامل في نطاق التركيز البؤري باستخدام فتحة العدسة الصغيرة F4.0، بغض النظر عن مدى قربها من العدسة أو بعدها. ولهذه المناظر الطبيعية الخلابة، تتحول الكاميرا إلى F2.0، مما يوفر تفاصيل أكثر ثراءً وعمقًا رائعًا للمجال.

لذا، انطلق وأطلق العنان لإبداعك!

أنماط XMAGE: التفرد المستمد من الواقع

تقدم XMAGE بشكل حيوي وكامل الأجواء الغامرة والألوان المتنوعة، وتثريها وتقويتها وتضيف ضوءًا وظلًا محددًا جيدًا. والنتيجة هي تأثير مذهل على المشاهد ذات الألوان المميزة مثل غروب الشمس وأوراق الخريف. مع XMAGE، تصبح الصورة مشرقة وحيوية وواضحة في مرشحات مختلفة. عند التقاط الأشخاص وتسجيل الطعام، يمكنه أيضًا التقاط الضوء والظلال والتفاصيل والألوان الزاهية، إذا قورنت آلاف الألوان في عالم الطبيعة الحقيقي بإحدى المقطوعات الموسيقية الكبرى، فإن نمط صورة XMAGE الذي قدمته سلسلة HUAWEI P60 هو أداء هواوي الفريد لهذه السمفونية الموسيقية، التي تجسد روح XMAGE.

زجاج كونلون متين

هاتف HUAWEI P60 Pro ليس مجرد هاتف جميل المظهر ؛ يحتوي على بنية قوية. الهاتف يمنحك الحماية القصوى مع زجاج كونلون – Kunlun Glass الخاص من هواوي. مع مقاومة السقوط أفضل بـ 10 مرات، لا داعي للقلق عندما تكون بالخارج مع هاتفك.

شحن فائق السرعة من HUAWEI بقوة 88 واط

نظرًا لأن الهاتف يدعم تقنية الشحن فائقة السرعة من هواوي – HUAWEI SuperCharge بقدرة 88 واط، فيمكن شحنه من صفر إلى 50٪ في 10 دقائق فقط. كما أنه يدعم الشحن اللاسلكي السريع بقدرة 50 وات مما يجعله آمنًا وسهلاً لشحن الهاتف في أي وقت وأينما كنت. يتطلب الأداء الخالي من العوائق بطارية طويلة الأمد. لهذا السبب يأتي هاتف HUAWEI P60 Pro مزودًا ببطارية عالية السعة تبلغ 4815 مللي أمبير في الساعة داخل هيكله المضغوط الذي يبلغ سمكه 8.3 ملم فقط، مما يوفر عمرًا طويلاً للبطارية مع الحفاظ أيضًا على المظهر النحيف.

شاشة رباعية المنحنيات سلسة وغامرة

تبدو الشاشة رباعية المنحنيات في هاتف HUAWEI P60 Pro مذهلة. تنحني الشاشة حول الحواف، مما يخلق تجربة مشاهدة غامرة. سواء كنت تشاهد الأفلام أو تلعب الألعاب أو تتصفح وسائل التواصل الاجتماعي، ستحب ذلك. بصريًا، تتوافق الشاشة رباعية المنحنيات بشكل مثالي مع اللوحة الخلفية للهاتف الذكي، مما يمنح الهاتف مظهرًا أنحف. بالإضافة إلى ذلك، فهو يجعل الهاتف سهل الحمل والاستخدام. يمكنك التمرير والنقر دون أي متاعب.

اكتشف تجربة جديدة تمامًا مع HMS والتطبيقات المفضلة من متجر AppGallery

يأتي هاتف هواوي الرائد مثبتًا مسبقًا مع HMS (خدمات هواوي للجوال)، والتي تشمل على Petal One ومجموعة متنوعة من الخدمات المفيدة والمتميزة مثل Petal Search و Petal Maps و HUAWEI Video و HUAWEI Browser و GameCenter والمزيد. يأتي الهاتف أيضًا مثبتًا مسبقًا مع HUAWEI AppGallery - ثالث أكبر متجر للتطبيقات في العالم، حيث يمكنك تنزيل مجموعة واسعة من التطبيقات العالمية والمحلية.

جنبًا إلى جنب مع هاتف HUAWEI P60 Pro الجديد، لا تفوت فرصة إلقاء نظرة فاحصة على هاتف HUAWEI Mate X3 - الهاتف الذكي القابل للطي الأنحف والأخف وزنًا في العالم والذي أحدث ثورة في سوق الهواتف الذكية القابلة للطي.

تطور الهواتف الذكية القابلة للطي حقًا أمرًا رائعًا. بعد بضع سنوات فقط من ظهور أول الهواتف الذكية القابلة للطي، اشتعلت المنافسة في السوق مع دخول المزيد من العلامات التجارية إلى الساحة. هواوي ليست استثناء. أحدث هواتفها القابلة للطي - هاتف HUAWEI Mate X3، كان ومازال حديث الكل. بشكل عام، يعد هاتف HUAWEI Mate X3 هاتفًا ذكيًا رائعًا قابل للطي يجمع بين التصميم النحيف للغاية والخفيف المبتكر والميزات المتميزة والمتانة التي تميزه عن منافسيه في سوق الهواتف الذكية القابلة للطي. جودة التصميم هي من الدرجة الأولى، مع مزيج من المواد المتقدمة، بما في ذلك هيكل من ألياف الكربون الخفيف للغاية وسبائك الألومنيوم المستخدمة في صناعة الطائرات، مما يجعله قوي. لذا، إذا كنت تبحث عن هاتف ذكي قابل للطي، فإن HUAWEI Mate X3 يستحق بالتأكيد التفكير فيه.

باختصار، يعد كل من هاتفي HUAWEI P60 Pro و HUAWEI Mate X3 أحد أفضل الهواتف الذكية التي يمكنك الحصول عليها اليوم مع الطلبات المسبقة التي تبدأ من 10 مايو في الإمارات. حقق كلا الهاتفين ابتكارات رائدة في كل من التصميم والكاميرا. علاوة على ذلك، يمكن للبطارية التي تدوم طويلاً مع الشحن المريح والسريع أن تجعل حياتك أسهل. تضيف واجهة المستخدم EMUI 13.1 الجديدة أيضًا بعض اللمسات اللطيفة إلى تجربة برامج هواوي الرائعة بالفعل. هذه هواتف ذكية حقًا ستستمتع باستخدامها، ولهذا نعتقد أنه يجب عليك الحصول عليها.