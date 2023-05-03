«الأب الروحي» للذكاء الاصطناعي نادم على عمله

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

حذر جيفري هينتون المعروف بـ«الأب الروحي» للذكاء الاصطناعي من المخاطر المتزايدة جراء التطورات المتصاعدة في المجال، منسحباً من وظيفته في جوجل بعد سنوات من العمل في تطوير نظم الذكاء الاصطناعي.

وأكد هينتون أنه يشعر بالندم على عمله السابق وما سيحدث من مخاطر بسبب تطوير الذكاء الاصطناعي المتزايد في المستقبل، معتبراً أن روبوتات الذكاء الاصطناعي ليست أذكى من البشر في الوقت الحالي ولكنه رأى أن المستقبل قد يشهد تغيراً في الأمر، يضر بمستقبل الإنسانية.

وقال هينتون البالغ من العمر 75 عاماً: "تجاوز روبوتات الدردشة لمستوى معلومات العقل البشري مثير للقلق، خاصة إذا وقع التحكم في أيدي أشرار قد يضرون أو يحثون الروبوتات على أفعال وأنشطة خبيثة".

وأوضح هينتون: "يمكن برمجة تلك الروبوتات مستقبلاً لوضع أهداف فرعية، لتحصل لنفسها على قوة إضافية، وقد تكون نواة لتعليم ذاتها على بث معلومات لخدمة صالحها دون تدخل للبشر، مما قد يفقد الإنسان السيطرة عليها".

وأعطى «الأب الروحي» للذكاء الاصطناعي مثال، بأنه لو تعلم 10 آلاف شخص وانتقلت معارفهم المتزايدة تلقائياً إلى الذكاء الاصطناعي، الذي بمقدوره التحكم بالروبوتات، يتكون تلك الروبوتات قادرة على ما لا يستطيع بشر إدراكه، بذلك الكم الهائل من المعرفة".