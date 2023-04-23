روبوتات تصلح مثيلاتها.. جديد الذكاء الاصطناعي

المصدر: هانوفر (ألمانيا) - أ ف ب

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يتأهب القطاع الصناعي العالمي لتحقيق ثورة جديدة تعتمد الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، لتحسين كفاءة مصانعه، وتصنيع روبوتات قادرة على إصلاح مثيلاتها.

وفي معرض هانوفر في ألمانيا، حيث تلتقي شركات التكنولوجيا الصناعية الدولية، طغى الأسبوع الماضي الحماس بشأن إمكانات الذكاء الاصطناعي التوليدي على كافة المحادثات، في مختلف الأجنحة.

وفي جناح شركة الخدمات المعلوماتية الأمريكية HPE، وقف موظف شاب يتحاور مع مساعد افتراضي مزود بذكاء اصطناعي توليدي، ينهل من البيانات المتوافرة لإنشاء محتوى جديد. والهدف هو تشغيل الذراع المفصلية لروبوت.

ويوضح توماس ماير، محلل البيانات لدى HPE، أثناء عرض النموذج الأولي، أن لحل مشكلة تقنية «لم يعد عمال المصنع بحاجة إلى إحضار خبير مؤهل إلى الموقع، فالذكاء الاصطناعي كفيل بأن يتولى» توجيه عملية الإصلاح.

وتتعاون المجموعة الأمريكية التي يعمل لديها 60 ألف موظف منذ عام مع الشركة الألمانية الناشئة ألف ألفا Aleph Alpha، التي يضم فريقها حوالي 50 موظفاً، وتعد من المنافسين الأوروبيين الرئيسين لروبوت المحادثة ChatGPT، الذي طورته شركة الذكاء الاصطناعي OpenAI.

وعبر هذا التطبيق الصناعي، تُستخدم اللغة والصور للتواصل مع موظفي المصنع، الذين يمكنهم، على سبيل المثال، إرسال صورة جهاز، حتى يكتشف البرنامج نفسه الأخطاء، أو يتحقق من تركيبه على النحو الصحيح.

من جانبها، سلطت شركة Heidelberg الناشئة، الضوء على ميزة يمكن أن تحدث فرقاً، وتقوم على الاحتفاظ ببيانات العملاء في أوروبا. في الواقع، منعت هيئة حماية البيانات الشخصية الإيطالية استخدام روبوت ChatGPT في نهاية مارس، على أساس عدم احترام اللوائح الأوروبية المتعلقة بجمع البيانات وتخزينها بكميات كبيرة.

ودعا الرئيس التنفيذي لشركة ألف ألفا، جوناس أندروليس، أوروبا إلى «عدم التركيز فقط على تنظيم القطاع، ولكن أيضاً على الإبداع».

وفي جناح آخر في المعرض، عرضت سيمنز الألمانية العملاقة أيضاً، تطبيقاً للذكاء الاصطناعي، لتحسين تشغيل المصانع بالشراكة مع مايكروسوفت، وعدت المجموعة الصناعية بأن تصدر هذا العام نسخة جديدة من تطبيق تيمز Teams للمحادثات الجماعية، مزودة ببرمجية ChatGPT، ومصممة خصيصاً لمساعدة العمال والتعرف إلى عيوب المنتج.