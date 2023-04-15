«أوبو» ترتقي بمعايير الهواتف القابلة للطي عبر «فايند N2 فليب»

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت أوبو، إطلاق هاتفها الذكي الجديد فايند N2 فليب، في الإمارات لتضع معايير جديدة للهواتف القابلة للطي، وذلك بفضل الجيل الجديد من مفصل الهاتف المرن، الذي يعتبر أرق وأصغر وأقوى من المفصل السابق في هاتف فايند N.

ورغم صغر حجمه، إلا أن الهاتف الجديد يضع مجموعة من المزايا في متناول يدك وسيعمل بلا شك على الارتقاء بتجربة الاستخدام من كافة الجوانب.

وقال أيفن أوه، الرئيس التنفيذي لشركة أوبو في دول الخليج العربي: يعكس هذا الإطلاق، الذي يتماشى مع مواعيد إطلاق الهاتف عالمياً، التزام أوبو بتزويد عملائها في المنطقة بأحدث التقنيات والابتكارات. ويضم الهاتف ميزات مبتكرة وإمكانات تصوير متطورة ضمن تصميم متكامل قابل للطي، ونحن على ثقة من أن فايند N2 فليب القابل للطي سيحقق نجاحاً باهراً في المنطقة.

ويقدم الهاتف بطارية ضخمة تعد الأكبر ضمن فئة الهواتف القابلة للطي. كما يعد أول هاتف قابل للطي يتوفر للمستخدمين بتقنية الشحن فلاش فائق السرعة. ويتوفر الهاتف للشراء حصرياً من متاجر شرف دي جي المختارة في الإمارات ابتداءً من اليوم.