طريقة تشغيل تشات جي بي تي على الآيفون من دون تطبيقات

المصدر: وكالات

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هناك الكثير من الطرق لاستخدام روبوت المحادثة "تشات جي بي تي" على أجهزة آبل، سواء من خلال تطبيقات مخصصة أو عبر موقع الويب، لكن خبيرا في مجال الالكترونيات اكتشف طريقة جديدة وسهلة للغاية.

ووفقا لرئيس تحرير موقع "ماك ستوريز" فيديريكو فيتيشي، الذي يركز على تطبيقات أجهزة آبل وتحديثاتها، فإن مستخدمي هواتف آيفون وأجهزة آيباد وماك وساعات آبل يمكنهم الاستفادة من "تشات جي بي تي" عبر اختصار جديد في متناول الجميع، وفقا لقناة الحرة.

الاختصار يدعى "S-GPT"، ويتيح للمستخدمين التحدث إلى "تشات جي بي تي" ويدمجه أيضا في قائمة الاختصارات الخاصة بهم في تطبيق الاختصارات من آبل.

يتيح الاختصار للمستخدمين طرح الأسئلة على "تشات جي بي تي" من خلال مربع إدخال على أجهزة آبل شبيه بالطريقة التي بها إرسال الرسائل النصية.

ويشير فيتيشي إلى أن المستخدمين يمكنهم أن يسأل "تشات جي بي تي" عن أي شيء ومن ثم الانتظار بضع ثوان ليحصلوا على الرد.

وبينما يمكن للمستخدمين فقط طرح أسئلة على "تشات جي بي تي" وإعطاءه أوامر أساسية على الويب، فإن الأمور مختلفة على "S-GPT" حيث يمكن ربط روبوت المحادثة مع تطبيقات أخرى.

على سبيل المثال يمكن مشاركة صفحة ويب مع "S-GPT" وطلب تلخيص محتوياتها، كذلك يمكن ربطه بالتقويم الخاص بك ليخبرك عن جدول أعمالك.

وأيضا يمكن الطلب من "تشات جي بي تي" إنشاء قائمة تشغيل أغان مخصصة على "آبل ميوزيك"، لأفضل 15 اغنية في القرن الـ21، على سبيل المثال أو أي مجموعة أغاني يفضلها المستخدم.

ويرى الكاتب أن هذه الأوامر لا يمكن لمساعد آبل "سيري" من تنفيذها، مما يمهد الطريق لـ "تشات جي بي تي" ليكون بديلا مهما في المستقبل.

يمكن تنزيل اختصار "S-GPT" مجانا، ولكن سيتعين على المستخدمين تسجيل الدخول والموافقة على دفع اشتراك لـ"OpenAI"، الشركة المطورة لـ"تشات جي بي تي".

لكن لحسن الحظ، لن يكلف ذلك الكثير من المال، حيث يؤكد فيتيشي أنه كان يستخدم "S-GPT" بكثرة لنحو شهر وأنفق دولارا ونصف فقط.