40 % تراجعاً في مبيعات «آبل» من أجهزة الكمبيوتر بالربع الأول

المصدر: واشنطن - د ب أ

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أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم الاثنين، تراجع مبيعات شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة آبل، من أجهزة الكمبيوتر الشخصي، بنسبة 5. 40 %، خلال الربع الأول من العام الحالي، بما يمثل بداية ضعيفة للعام، بالنسبة لشركات صناعة أجهزة الكمبيوتر الشخصي، مع تراكم المخزون.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء، عن تقرير شركة «آي.دي.سي» لأبحاث السوق، القول إن إجمالي مبيعات شركات صناعة الكمبيوتر الشخصي في العالم، تراجع خلال الربع الأول من العام الحالي، بنسبة 29 %، إلى 9. 56 مليون جهاز، وهو ما يقل عن مستويات أوائل 2019 قبل تفشي جائحة فيروس «كورونا» المستجد، التي أدت إلى ازدهار قوي للطلب على الأجهزة الإلكترونية والكمبيوتر خلال العامين الماضيين.

وتراجعت مبيعات شركتي ديل تكنولوجيز الأمريكية، ولينوفو جروب الصينية، بنسبة 30 %، في حين تراجعت مبيعات إتش.بي بنسبة 24 %، خلال الربع الأول. ولم تفلت أي شركة من كبرى شركات صناعة الكمبيوتر الشخصي في العالم من تراجع المبيعات. وتراجعت مبيعات أسوس تك بنسبة 3. 30 %.

في الوقت نفسه، أدى تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي في العالم خلال العام الماضي، إلى تراجع مبيعات الهواتف الذكية بأكثر من 10 %، وحدوث وفرة غير مسبوقة في إمدادات أشباه الموصلات. وأعلنت شركة الإلكترونيات الكورية الجنوبية العملاقة سامسونغ إلكترونيكس، التي تنتج رقائق الذاكرة للأجهزة المحمولة والكمبيوتر المكتبي والمحمول في الأسبوع الماضي، خفض إنتاج رقائق الذاكرة، بعد تسجيل أقل أرباح لها منذ الأزمة المالية العالمية في 2009.

يذكر أن سوق الكمبيوتر الشخصي، تعاني من التراجع منذ عدة فصول، ولكن ازدهار السوق خلال النصف الثاني من العام الحالي، ما زال محتملاً، بحسب أنوراج رانا المحلل في خدمة بلومبرغ إنتيليجانس للتحليلات الاقتصادية. وقد تتأثر آبل بهذا التراجع بشكل خاص، نتيجة اعتمادها بنسبة كبيرة على سوق الأجهزة الاستهلاكية.