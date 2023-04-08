«سامسونج» تعتزم خفض إنتاج شرائح الذاكرة بسبب ضعف الطلب

المصدر: (سول - د ب أ)

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قالت شركة «سامسونج» للإلكترونيات الكورية الجنوبية، أمس، إنها ستخفض إنتاج شرائح الذاكرة على المدى القصير، حيث تراجعت أرباحها الفصلية بدرجة كبيرة وسط تراجع الطلب على الرقائق، في تراجع حاد عن موقفها السابق أنها لن تقلل الإنتاج.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن أكبر شركة لتصنيع شرائح الذاكرة والهواتف الذكية في العالم قدرت في وقت سابق أن أرباحها التشغيلية في الفترة من يناير إلى مارس بلغت نحو 600 مليار وون (455 مليون دولار)، بانخفاض حاد عن 14.12 تريليون وون في العام الماضي. وألقت «سامسونج» باللائمة في ضعف الأداء على تراجع الطلب على الأجهزة التقنية.

وقالت الشركة في إشعار تنظيمي، فيما بدا أنه محاولة للتعامل مع الأسعار الهابطة وفائض العرض: «سنقوم بتعديل إنتاج شرائح الذاكرة إلى مستوى معقول»، ولم توضح الشركة ما يعنيه ذلك المستوى المعقول.

وتابعت الشركة: «في حين أننا قمنا بتعديل خطة الإنتاج قصيرة المدى، سنواصل الاستثمار في البنية التحتية وتوسيع نفقات البحث والتطوير لتعزيز ريادتنا التكنولوجية، حيث نتوقع طلباً قوياً على المدى المتوسط والطويل».

ومن المحتمل أن تتراجع مبيعات «سامسونج» في الربع الأول بنسبة 19 % لتصل إلى 63 تريليون وون من 77.7 تريليون وون مقارنة بالعام السابق، ولم تتوفر بيانات بشأن صافي الربح.