أخيراً.. واتساب يضيف إلى أندرويد ميزة كانت تقتصر على الآيفون

المصدر: البيان

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يختبر تطبيق التواصل الشهير "واتساب" ميزة جديدة في واجهة المستخدم في أجهزة أندرويد كانت تقتصر فقط على أجهزة الآيفون.

ونشر موقع "WABetaInfo" التقني الذي يتابع التطورات في "واتساب" صورة التحديث المرتقب على واجهة التطبيق في الهواتف التي تعمل بنظام "أندرويد".

وقال إن شريط التنقل في أسفل واجهة التطبيق سيكون جوهر التحديث الجديد في "أندرويد"، بحيث يكون مماثلا لذلك الموجود في هواتف "آيفون". وفقاً لموقع "سكاي نيوز عربية".

وشريط التنقل في الأسفل موجود حاليا في هواتف "آيفون" فقط، ويضم مهام متعددة هي:

المكالمات

وضع الحالة

خدمة المجتمعات

الدردشات

لكن هذا الشريط غير موجود حاليا في أجهزة "أندرويد"، ويقول الموقع التقني إن الإضافة الجديدة ستجعل من التنقل بين الهواتف التي تعمل بالنظامين أسهل.

كما يسهّل على المستخدمين الوصول بيسر وسرعة إلى المهام الأساسية.

وقال الموقع إن العديد من مستخدمي التطبيق الذين يستعملون هواتف "أندرويد" طالبوا بتصميم جديد لواجهة التطبيق، لكون الواجهة الحالية بحسبهم أصبحت قديمة وليست مريحة في الاستخدام.

وذكر أن الميزة الجديدة قد ترى النور في التحديث الجديد للتطبيق، علما بأنه رصدها في النسخة التجريبية للتطبيق.