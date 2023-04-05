جهاز محمول بجناحين.. جديد الأسواق في 2023

المصدر: البيان

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بعد التسابق على أجهزة المحمول القابلة للطي بين الشركات الكبرى، تعتزم شركة سامسونج إطلاق هاتف ذا جناحين، يطبق مرتين فيتحول إلى تابلت كامل بالأبعاد 16:9 العرضي.

وقالت مصادر حصلت لعى بعض التسريبات من الشركة الكورية إن الجهاز الجديد، الذي يحمل اسم «غالاكسي فليكس» قد يتجاوز سعر الـ2000 دولار، وسيحمل قلم سامسونج الشهير "إس بن" الذي ربما سيكون إصداراً خاصا للجهاز ذي الجناحين.

وسيحمل الجهاز الجديد، وفقاً لمصادر مقربة من الشركة الكورية اسم "غالاكسي فليكس"، ومن المحتمل أن يصدر بمقاسين مختلفين.