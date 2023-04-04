ماسك يغير شعار تويتر الأزرق إلى صورة لرأس كلب بني

المصدر: البيان

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غيّر الملياردير الأمريكي مساء أمس الاثنين شعار منصة تويتر الطائر الأزرق إلى رأس كلب بني يرمز لعملة "دوغ كوين" الرقمية.

وغرد ماسك ساخراً بصورة كرتونية تظهر شرطي مرور يتفحص رخصة قيادة تحمل صورة طائر تويتر المعروف، ليوضح السائق الذي يحمل رأس كلب بني للشرطي بأنها صورته القديمة، في إشارة إلى أن طائر تويتر أصبح كلباً.

ولم يصدر حساب منصة التواصل الاجتماعي تويتر أي توضيح في الموقع الرسمي، حول سبب تغيير صورته التي ارتبطت به وميزته عن غيره من مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب هذا التغيير ارتفعت قيمة العملة المشفرة "دوغ كوين" بأكثر من 30 في المئة، بعدما قامت شركة "تويتر" باستبدال طائرها الأزرق بشعار العملة.

وبدأ ماسك الترويج للعملة المشفرة "دوغ كوين" منذ سنوات، حيث يقوم بشكل دوري بالتغريد عن الرمز المميز الذي تم إنشاؤه كمزحة في عام 2013.

ووفق ما نقلت "سي إن بي سي" عن موقع "كوين ماركيت كاب"، فإن "دوغ كوين"، هي ثامن أكثر العملات المشفرة قيمة، حيث تبلغ قيمتها السوقية أكثر من 13 مليار دولار.